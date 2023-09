Μεγάλη επιχείρηση για τους εγκλωβισμένους στη Θεσσαλία: Πάνω από 350 πολίτες διασώθηκαν το Σάββατο Ελλάδα 19:36, 09.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Από τις 7 το πρωί διαδοχικές επιχειρήσεις σε πολλές περιοχές της Θεσσαλίας, όπου πολλοί άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα πλημμυρισμένα χωριά