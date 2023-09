Ματαιώνεται το Τρικαλινό Παζάρι 2023 λόγω των καταστροφών από την κακοκαιρία Ελλάδα 18:43, 09.09.2023 linkedin

Οι δύσκολες αυτές ώρες επιβάλλουν αποφάσεις με γνώμονα την ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας, ανέφερε ο δήμος Τρικκαίων.