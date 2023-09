Μήνυμα 112 σε οκτώ περιοχές στη Θεσσαλία - Κίνδυνος για πλημμύρες Ελλάδα 16:04, 09.09.2023 linkedin

Μήνυμα 112 έλαβαν πριν από λίγο οι κάτοικοι των Κάτω Ραψάνη, Ιτέα, Τέμπη, Βόννη, Μακρυχώρι, Ευαγγελισμού, Μεσάγκαλα και Στόμιο