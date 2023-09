Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ΠΝΠ για την αναστολή των πλειστηριασμών και κατασχέσεων στη Θεσσαλία Ελλάδα 16:44, 12.09.2023 linkedin

Η συγκεκριμένη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι οι πλειστηριασμοί που είχαν πραγματοποιηθεί στις 6 Σεπτεμβρίου 2023 ακυρώνονται καθώς έχει αναδρομική ισχύ