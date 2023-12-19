Σε συνολική ποινή φυλάκισης 10 μηνών, με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε 60χρονος, επειδή είχε γίνει η «σκιά» μιας 22χρονης, επί δύο μήνες.

Ο 60χρονος που δήλωσε «ερωτευμένος» με την νεαρή γυναίκα, κρίθηκε ένοχος από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για απειλή με επιμονή παρακολούθηση (κατ' εξακολούθηση) και παράνομη οπλοφορία, καθώς κατά τη σύλληψή του βρέθηκε πάνω του ένα κοπίδι.

Όπως εξήγησε στο δικαστήριο η 22χρονη, γνώρισε τον κατηγορούμενο στο κατάστημα εστίασης όπου δούλευε και μιλούσε μαζί του «όπως με όλους τους θαμώνες».

Όταν παραιτήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο από τη δουλειά «ξεκίνησε να στέλνει μηνύματα στο κινητό, γράμματα, δώρα στο σπίτι», κατέθεσε. «Με παρακολουθούσε» τόνισε απευθυνόμενη στο δικαστήριο και πρόσθεσε: «Μένει ένα τετράγωνο μακριά και ήξερε πού μένω. Του εξήγησα ότι δε θέλω καμία επαφή μαζί του, αλλά δε το σεβάστηκε, με ακολουθούσε με το αμάξι και με κυνηγούσε».

Απολογούμενος ο 60χρονος ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «Καθόμουν έξω από το σπίτι της και της μιλούσα όταν την έβλεπα. Δεν την παρακολουθούσα με την έννοια της παρακολούθησης, απλώς άφηνα ένα γράμμα γιατί είμαι ερωτευμένος μαζί της».

Αναφορικά με το κοπίδι που είχε μαζί του, σημείωσε ότι το χρησιμοποιούσε για οικιακές δουλειές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

