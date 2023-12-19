Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δέκα μήνες φυλάκιση στον 60χρονο που είχε γίνει η «σκιά» 22χρονης στη Θεσσαλονίκη

Ο 60χρονος που δήλωσε «ερωτευμένος» με τη νεαρή γυναίκα, κρίθηκε ένοχος από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης

καταδικάστηκε 60χρονος, επειδή είχε γίνει η «σκιά» μιας 22χρονης

Σε συνολική ποινή φυλάκισης 10 μηνών, με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε 60χρονος, επειδή είχε γίνει η «σκιά» μιας 22χρονης, επί δύο μήνες.

Ο 60χρονος που δήλωσε «ερωτευμένος» με την νεαρή γυναίκα, κρίθηκε ένοχος από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για απειλή με επιμονή παρακολούθηση (κατ' εξακολούθηση) και παράνομη οπλοφορία, καθώς κατά τη σύλληψή του βρέθηκε πάνω του ένα κοπίδι.

Όπως εξήγησε στο δικαστήριο η 22χρονη, γνώρισε τον κατηγορούμενο στο κατάστημα εστίασης όπου δούλευε και μιλούσε μαζί του «όπως με όλους τους θαμώνες».

Όταν παραιτήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο από τη δουλειά «ξεκίνησε να στέλνει μηνύματα στο κινητό, γράμματα, δώρα στο σπίτι», κατέθεσε. «Με παρακολουθούσε» τόνισε απευθυνόμενη στο δικαστήριο και πρόσθεσε: «Μένει ένα τετράγωνο μακριά και ήξερε πού μένω. Του εξήγησα ότι δε θέλω καμία επαφή μαζί του, αλλά δε το σεβάστηκε, με ακολουθούσε με το αμάξι και με κυνηγούσε».

Απολογούμενος ο 60χρονος ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «Καθόμουν έξω από το σπίτι της και της μιλούσα όταν την έβλεπα. Δεν την παρακολουθούσα με την έννοια της παρακολούθησης, απλώς άφηνα ένα γράμμα γιατί είμαι ερωτευμένος μαζί της».

Αναφορικά με το κοπίδι που είχε μαζί του, σημείωσε ότι το χρησιμοποιούσε για οικιακές δουλειές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: καταδίκη Θεσσαλονίκη παρακολούθηση
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark