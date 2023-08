«Θέλω να αποδοθεί δικαιοσύνη» δήλωσε ο αδελφός του 29χρονου Μιχάλη - «Ποτέ δεν φεύγουν τα νεκρά παιδιά απ' τα σπίτια τους» Ελλάδα 12:38, 12.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο αδελφός του θύματος επισημαίνει πως πλέον επαφίεται και εμπιστεύεται μόνο την ελληνική Δικαιοσύνη «για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και της απόδοσης ευθυνών σε όσους αιτιωδώς συνετέλεσαν στην δημιουργία συνθηκών που οδήγησαν στην στυγερή δολοφονία του αδερφού μου»