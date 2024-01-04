Κλέφτες εισέβαλαν σε σπίτι ηλικιωμένων στην Φθιώτιδα, άρπαξαν μια αλυσίδα και δυο κινητά

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Τον τρόμο έζησε ζευγάρι ηλικιωμένων χτές το απόγευμα στη Φθιώτιδα, όταν δράστες εισήλθαν στο διαμέρισμα τους από ανασφάλιστη πόρτα και αφού τους χτύπησαν άρχισαν να ψάχνουν το σπιτι προκειμένου να βρουν χρήματα.

Οι ηλικιωμένοι 87 και 77 ετών ωστόσο, δεν φύλαγαν χρήματα ή αντικείμενα αξίας στο σπίτι και τότε οι δράστες τράβηξαν από την 77χρονη την αλυσίδα που φόραγε στο λαιμό της, ενώ τους πήραν και τα δυο τους κινητά.

Κατόπιν τράπηκαν σε φυγή.

Πηγή: skai.gr

