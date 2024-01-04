Στη θλίψη έχει βυθιστεί η Πτολεμαΐδα, από τον θάνατο του 15 μηνών αγοριού, την Τετάρτη (3/1), στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το thesstoday.gr που επικαλείται πληροφορίες από τον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, το αγοράκι μεταφέρθηκε το βράδυ της Τρίτης (2/1) στο νοσοκομείο, με υψηλό πυρετό, όμως δυστυχώς παρά τις προσπάθειες των γιατρών, λίγες ώρες αργότερα κατέληξε.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι γονείς είχαν μεταφέρει το παιδάκι τους στο νοσοκομείο και νωρίτερα το πρωί της Τρίτης (2/1), επειδή δεν ένιωθε καλά, εκεί όμως οι γιατροί δεν έκριναν απαραίτητη την νοσηλεία του, με αποτέλεσμα να επιστρέψει πίσω στο σπίτι.

Όμως η κατάστασή του χειροτέρεψε λίγες ώρες αργότερα, με αποτέλεσμα να έχει χάσει τη ζωή του.

Διενεργήθηκε νεκροψία-νεκροτομή για τον θάνατο του 15 μηνών αγοριού, η οποία ολοκληρώθηκε χθες (3/1) και έδειξε βαριά λοίμωξη του αναπνευστικού.

Σήμερα αναμένεται να γίνει η κηδεία του βρέφους.

Πηγή: skai.gr

