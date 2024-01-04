Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Θύμα ληστείας έπεσε ένας ακόμη διανομέας χθες Τετάρτη στην Πατησίων όταν άγνωστοι δράστες του έκλεψαν τις εισπράξεις της ημέρας, το κινητό του τηλέφωνο καθώς και προσωπικά του έγγραφα.

Μάλιστα οι δράστες οι οποίοι επέβαιναν σε ΙΧ, προκειμένου να τον ακινητοποιήσουν έπεσαν πάνω στο παπάκι που οδηγούσε αψηφώντας αν θα τον τραυματίσουν.

Ευτυχώς ο 52χρονος διανομέας δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Πηγή: skai.gr

