Σε σοκ είναι η κοινωνία της Πάρου από τον θάνατο του βρέφους 5 μηνών.

Το απόγευμα της Κυριακής το μωρό μεταφέρθηκε από τη μητέρα του στο κέντρο υγείας του νησιού χωρίς τις αισθήσεις του. Οι γιατροί παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες να το επαναφέρουν δεν τα κατάφεραν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ και οι δύο γονείς αλβανικής καταγωγής, διαμένουν μόνιμα στην Πάρο και κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα προκειμένου σήμερα να οδηγηθούν στην εισαγγελία Σύρου.

Να σημειωθεί ότι υπάρχουν υποψίες ότι το μόλις 5 μηνών βρέφος το είχαν μαζί τους στη θάλασσα με τα υπόλοιπα 3 παιδιά τους.

Μαρτυρία αναφέρει ότι κάθισαν πολλές ώρες στην παραλία ενώ το παιδί το είχαν στο αυτοκίνητο με ανοιχτό παράθυρο καθώς κοιμόταν.

Μια σχετική αναφορά έκανε και ο πατέρας ενώ η μητέρα υποστηρίζει ότι το μωρό το πήρε μαζί της στην παραλία όπου κάθισαν 6-7 ώρες.

Πηγή: skai.gr

