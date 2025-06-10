Καταγγελία ρατσιστικής επίθεσης σε βάρος γιατρού του νοσοκομείου Καβάλας

Σε καταγγελία περιστατικού ρατσιστικής επίθεσης σε βάρος γιατρού του νοσοκομείου Καβάλας προχώρησε η ΑΔΕΔΥ.

Το περιστατικό ρατσιστικής επίθεσης, άσκησης σωματικής και λεκτικής βίας συνέβη από συνοδό ασθενούς προς τον γιατρό του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με το kavalapost.gr, το νέο περιστατικό βίας από πολίτη συνέβη εις βάρος ειδικευόμενης νεαρής γιατρού, κατά τη διάρκεια της εφημερίας της στο τμήμα των Επειγόντων.

Σε ανακοίνωσή της, η Διοίκησης του Νοσοκομείου καταδίκασε απερίφραστα το περιστατικό βίας. «Η άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας εντός του νοσοκομείου -ιδίως όταν τα θύματά της είναι νεαροί γιατροί και νοσηλευτές που βρίσκονται στην αρχή της επαγγελματικής και επιστημονικής τους πορείας- δεν μπορεί να γίνει ανεκτή και προσβάλλει το σύνολο της υγειονομικής κοινότητας» ανέφερε.

«Πρόκειται για απαράδεκτο περιστατικό. Εξίσου απαράδεκτη είναι και η στάση της διοίκησης του νοσοκομείου Καβάλας που αντί να υπερασπιστεί τους γιατρούς, παρέμεινε αμέτοχη αφήνοντας μάλιστα να τους προσαγάγουν και στο αστυνομικό τμήμα αφήνοντας το ΤΕΠ χωρίς τους εφημερεύοντες γιατρούς» αναφέρει η ΑΔΕΔΥ.

«Καλούμε τα σωματεία των υγειονομικών και τις ομοσπονδίες να λάβουν αντίστοιχες αποφάσεις.

Καμία ανοχή στο ρατσισμό. Καμία ανοχή στις επιθέσεις ενάντια στους εργαζόμενους που υπό αντίξοες συνθήκες αγωνίζονται για να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες για το λαό. Έχει μεγάλη ευθύνη η κυβέρνηση και ο ανεκδιήγητος υπουργός υγείας που καλλιεργούν κοινωνικό αυτοματισμό έναντι των υγειονομικών χαρακτηρίζοντάς τους συμμορία της μιζέριας.

Καμία υποβάθμιση και συγκάλυψη τέτοιων γεγονότων από τις προϊστάμενες αρχές και τις διοικήσεις των νοσοκομείων.

Καμία ανοχή στην αστυνομική αυθαιρεσία» καταλήγει η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ.

Πηγή: skai.gr

