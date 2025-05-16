Ένα ζευγάρι συνελήφθη στο Αίγιο για κατοχή σημαντικής ποσότητας ηρωίνης και κοκαΐνης, ενώ διαπιστώθηκε πως εξαρτημένο στα ναρκωτικά είναι και το 4 μηνών βρέφος τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 το βρέφος, αμέσως μετά τη σύλληψη του άνδρα και της γυναίκας, διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας στο Ρίο προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να μπει σε καθεστώς φύλαξης.

Σύμφωνα με τη διάγνωση των γιατρών το βρέφος είναι εξαρτημένο από ναρκωτικές ουσίες πιθανότατα λόγω του ότι θήλαζε την μητέρα του, η οποία φέρεται να είναι επίσης εθισμένη.

Παράλληλα, σήμερα οι γονείς του απολογήθηκαν στον ανακριτή του Αιγίου μετά τη δίωξη που τους έχει ασκηθεί για βαριά κακουργηματική πράξη, όπως είναι η εμπορία ναρκωτικών. Με σύμφωνη γνώμη και του εισαγγελέα και οι δύο προφυλακίστηκαν.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα σε οικία που διέμεναν οι δυο κατηγορούμενοι, κατά την οποία βρήκαν και κατέσχεσαν:

1 κιλό και 112,13 γραμμάρια ηρωίνης

5,65 γραμμάρια κοκαΐνης

1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

2 κινητά τηλέφωνα και πλήθος καρτών sim

180 ευρώ και

σύνεργα νόθευσης και διαμερισμού ηρωίνης σε δόσεις.

Πηγή: skai.gr

