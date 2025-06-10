Λογαριασμός
Πανελλαδικές Εξετάσεις 2025: Αυτά είναι τα θέματα σε Υγιεινή, Προγραμματισμό Υπολογιστών, ΑΟΔ και Στοιχεία Μηχανών

Δείτε τα θέματα που έπεσαν στα τέσσερα μαθήματα ειδικότητας, στους υποψηφίους των ΕΠΑΛ 

Πανελλαδικές

Σε τέσσερα μαθήματα ειδικότητας εξετάστηκαν σήμερα, 10 Ιουνίου οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2025.

Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, που διεκδικούν μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά είναι: Υγιεινή, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και Στοιχεία Μηχανών.

  • Δείτε εδώ τα θέματα στην Υγιεινή

  • Δείτε εδώ τα θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών

  • Δείτε εδώ τα θέματα στις Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ)

  • Δείτε εδώ τα θέματα στα Στοιχεία Μηχανών

Σημειώνεται πως οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 16 Ιουνίου 2025.

 

 




