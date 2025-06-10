Ανανέωση συνεργασίας ΔΥΠΑ Ελλάδας-Γερμανίας

Νέα συμφωνία συνεργασίας υπέγραψαν στις 5 Ιουνίου 2025 στη Βαρσοβία η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και η Γερμανική Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, Bundesagentur für Arbeit (BA), επισφραγίζοντας την ανανέωση της στρατηγικής τους σύμπραξης.

Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνάντησης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης (European PES Network) από την Vanessa Ahuja, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της BA και τον Διοικητή της ΔΥΠΑ, Σπύρο Πρωτοψάλτη.

Η νέα συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας και συνεργασίας της ΔΥΠΑ και επικεντρώνεται στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών, με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Παράλληλα, αποτελεί συνέχεια των δύο πρώτων κύκλων συνεργασίας των δύο υπηρεσιών, που ξεκίνησαν το 2023, στο πλαίσιο του ελληνογερμανικού σχεδίου δράσης.

Στο πλαίσιο αυτής της νέας φάσης, οι δύο φορείς συμφώνησαν στην εμβάθυνση της συνεργασίας τους σε τομείς, όπως:

- ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης,

- η ανάπτυξη δεξιοτήτων του μέλλοντος,

- η ενεργοποίηση των ανέργων και η ενίσχυση της συμπερίληψης,

- η μεταρρύθμιση των μηχανισμών επιδότησης ανεργίας και

- η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού των υπηρεσιών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΔΥΠΑ παραμένει προσηλωμένη στην περαιτέρω ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών της, με σκοπό την από κοινού αντιμετώπιση των προκλήσεων της αγοράς εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την αξιοποίηση της καινοτομίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ο Διοικητής της ΔΥΠΑ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, δήλωσε: «Η στρατηγική συνεργασία με τη Bundesagentur für Arbeit αποτελεί για τη ΔΥΠΑ έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες της εξωστρέφειάς της. Με τη νέα συμφωνία, που υπογράψαμε στη Βαρσοβία, ενισχύουμε ακόμα περισσότερο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την αμοιβαία μάθηση και την κοινή μας προσπάθεια να ανταποκριθούμε στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας, αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες μας και ενισχύουμε τους θεσμικούς διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας με έναν από τους πλέον έμπειρους ευρωπαϊκούς οργανισμούς στον τομέα της απασχόλησης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.