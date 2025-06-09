Άλυτο μυστήριο παραμένει μέχρι στιγμής ο θάνατος βρέφους ηλικίας 5 μηνών στο νησί της Πάρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα του παιδιού προσήλθε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής 8 Ιουνίου στο Κέντρο Υγείας όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του μωρού.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία και οι γονείς του άτυχου βρέφους ηλικίας 35 – 40 ετών συνελήφθησαν από τις αρχές. Στα αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει φως ιατροδικαστική εξέταση.

