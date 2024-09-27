Στον Συνήγορο του Πολίτη διαβιβάζεται η έρευνα για το περιστατικό θανάτου αλλοδαπού κρατούμενου στο ΑΤ Αγίου Παντελεήμονα, με εντολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, προκειμένου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «να υπάρξει πλήρης και ταχεία διαλεύκανση της υπόθεσης, στο πλαίσιο του μηχανισμού διερεύνησης περιστατικών αστυνομικής αυθαιρεσίας, ώστε να μη μείνει καμία απολύτως σκιά».

Χθες ένταση επικράτησε σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για τον θάνατο του άνδρα στο ΑΤ Αγίου Παντελεήμονα, στην Αθήνα.

Δύο συλλήψεις

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 10 το βράδυ μετά το τέλος συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα, ομάδα αγνώστων που φορούσαν κράνη, επιτέθηκαν με βόμβες μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ, που βρισκόταν στη συμβολή των οδών Φερών και Γ' Σεπτεμβρίου.

Οι αστυνομικοί απάντησαν με χρήση χημικών, ενώ κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκε ελαφρά ένας αστυνομικός.

Η Αστυνομία προχώρησε σε τέσσερις προσαγωγές, εκ των οποίων οι δύο μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τον θάνατο στο ΑΤ Αγ.Παντελεήμονα

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εξέδωσε χθες ανακοίνωση στην οποία δίνει διευκρινίσεις σχετικά με το θάνατο ενός ανθρώπου πακιστανικής καταγωγής που ήταν κρατούμενος στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Παντελεήμονα.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ο οποίος παρήγγειλε τη διενέργεια προανακριτικής έρευνας, κατά την οποία -μεταξύ άλλων- λήφθηκαν καταθέσεις, ερευνήθηκε ο χώρος από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ αναμένεται το πόρισμα του αρμόδιου ιατροδικαστή.

Επιπλέον, για την πειθαρχική διερεύνηση της υπόθεσης έχει ήδη διαταχθεί προκαταρκτική Διοικητική Εξέταση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με αφορμή δημοσιεύματα που αναπαράγονται στο διαδίκτυο σχετικά με θάνατο αλλοδαπού σε Αστυνομικό Τμήμα της Αθήνας, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διευκρινίζεται ότι:

Πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 18 Σεπτεμβρίου 2024, το Κέντρο Άμεσης Δράσης Αττικής ενημερώθηκε ότι άτομο το οποίο φέρει τραύματα στο πρόσωπο προσπαθεί με βίαιο τρόπο, χτυπώντας την πόρτα εισόδου, να εισέλθει σε πολυκατοικία στην περιοχή του Αγ. Παντελεήμονα, όπου διαμένει γυναίκα, την οποία προηγουμένως ακολουθούσε στον δρόμο.

Άμεσα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μετέβησαν στο σημείο όπου προέκυψε ότι βρισκόταν άτομο εμφανώς χτυπημένο, σε κατάσταση αμόκ, υπό προφανή επήρεια ουσιών ή αλκοόλ και ως εκ τούτου ακινητοποιήθηκε και οδηγήθηκε στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

Πρώτες ενέργειες των αστυνομικών που επιλήφθηκαν ήταν η εξασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας του ατόμου και για τον λόγο αυτό κλήθηκε επί τόπου σταθμός ΕΚΑΒ.

Κατά την παραμονή του ατόμου στο Αστυνομικό Τμήμα, προσήλθε η ανωτέρω γυναίκα, η οποία ωστόσο δεν επιθυμούσε να υποβάλει μήνυση, ενώ τα στοιχεία του σε πρώτο στάδιο λήφθηκαν προφορικά καθώς δεν κατείχε μαζί του έγγραφο ταυτοποίησης.

Αργότερα, προέκυψε ότι πρόκειται για αλλοδαπό, που τις προηγούμενες ημέρες είχε συλληφθεί για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Στη συνέχεια ο προσαγόμενος αλλοδαπός ενώ βρισκόταν στον χώρο του μπάνιου, άρχισε να διαμαρτύρεται έντονα σε γλώσσα μη κατανοητή στους αστυνομικούς, εξαπολύοντας επίθεση και αποκολλώντας με τα χέρια του τον νιπτήρα, με αποτέλεσμα οι παρευρισκόμενοι αστυνομικοί να τον δεσμεύσουν.

Στη συνέχεια προσήλθε και ο σταθμός ΕΚΑΒ, που προηγουμένως είχαν καλέσει οι αστυνομικοί, όπου διαπιστώθηκε ότι τα τραύματά του δεν χρήζουν μεταφορά σε νοσοκομείο.

Σε βάρος του αλλοδαπού σχηματίσθηκε δικογραφία και συνελήφθη για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας, απείθεια και άρνηση λήψης αποτυπωμάτων.

Το πρωί της ίδιας μέρας (Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2024) με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, δικάστηκε στο αυτόφωρο και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης -29- μηνών (από την οποία θα εκτίονταν οι -4- μήνες, δίνοντας αναστολή -3- ετών στους υπόλοιπους -25- μήνες) καθώς και χρηματική ποινή.

Ακολούθησε ο επανεγκλεισμός του στο Αστυνομικό Τμήμα, μέχρι τη μεταγωγή του σε Σωφρονιστικό κατάστημα, όπως ορίζεται από το νόμο. Ωστόσο, κατά την παραμονή του στο κρατητήριο, εκδηλώθηκε μικρής κλίμακας επεισόδιο με συγκρατούμενούς του και άμεσα μετακινήθηκε σε διαφορετικό χώρο του Τμήματος.

Πρωινές ώρες του Σαββάτου, 21 Σεπτεμβρίου 2024, εντοπίστηκε από αστυνομικούς χωρίς τις αισθήσεις του και κλήθηκε σταθμός ΕΚΑΒ, που διαπίστωσε τον θάνατό του.

Από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ο οποίος παρήγγειλε τη διενέργεια προανακριτικής έρευνας, κατά την οποία -μεταξύ άλλων- λήφθηκαν καταθέσεις, ερευνήθηκε ο χώρος από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ αναμένεται το πόρισμα του αρμόδιου Ιατροδικαστή.

Τέλος, για την πειθαρχική διερεύνηση της υπόθεσης έχει ήδη διαταχθεί Προκαταρκτική Διοικητική Εξέταση. »

