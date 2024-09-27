Αιματηρό επεισόδιο με τρεις τραυματίες από μαχαίρι σημειώθηκε πριν από τα μεσάνυχτα σε διαμέρισμα στην περιοχή Μ. Μπότσαρη, στη Θεσσαλονίκη.

Οι τραυματίες, όλοι αλλοδαποί, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύονται.

Στο επεισόδιο, το οποίο φαίνεται να αποδίδεται σε προσωπικές διαφορές, ενεπλάκη και τέταρτο πρόσωπο, το οποίο όμως διέφυγε και αναζητείται.

Από την Αστυνομία διεξάγονται έρευνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

