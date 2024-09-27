Αγωνία για τη Μαρινέλλα: Συνεχίζει να δίνει μάχη - Κρίσιμο και το δεύτερο 24ωρο

Κλινικά σταθερή, αλλά κρίσιμη χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας της Μαρινέλλας, σύμφωνα με την τελευταία, χθεσινή, ενημέρωση.

Σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς, θα πρέπει να περάσει και το δεύτερο 24ωρο, το οποίο θεωρείται εξίσου κρίσιμο.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια, η οποία κατέρρευσε προχθές το βράδυ στη σκηνή, σε συναυλία που έδινε στο Ηρώδειο, παραμένει σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, λόγω εκτεταμένης ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας.

Το τελευταίο ανακοινωθέν ανέφερε:

«Η κα. Παπαδοπούλου Κυριακή (Μαρινέλλα) νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ λόγω εκτεταμένης ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας.

Παραμένει κλινικά σταθερή. Η κατάστασή της είναι κρίσιμη.

Οι θεράποντες ιατροί

Ηλίας Κ. Πολιτάκης

Ηλίας Ανδριανάκης».

