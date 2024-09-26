Ένταση μετά την πορεία για τον θάνατο αλλοδαπού στο ΑΤ Αγίου Παντελεήμονα

Ένταση επικράτησε μετά την ολοκλήρωση πορείας στη Θεσσαλονίκη για τον θάνατο αλλοδαπού κρατούμενου στο Α.Τ. Αγίου Παντελεήμονα, στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα, στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη, στο κέντρο της πόλης, ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους πέταξαν πέτρες στις αστυνομικές δυνάμεις.

Οι αστυνομικοί απάντησαν με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

