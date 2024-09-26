Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ένταση μετά την ολοκλήρωση πορείας για τον θάνατο αλλοδαπού στο ΑΤ Αγίου Παντελεήμονα

 Ένταση μετά την ολοκλήρωση πορείας για τον θάνατο κρατούμενου σε αστυνομικό τμήμα της Αθήνας

Ένταση μετά την πορεία για τον θάνατο αλλοδαπού στο ΑΤ Αγίου Παντελεήμονα

Ένταση επικράτησε μετά την ολοκλήρωση πορείας στη Θεσσαλονίκη για τον θάνατο αλλοδαπού κρατούμενου στο Α.Τ. Αγίου Παντελεήμονα, στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα, στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη, στο κέντρο της πόλης, ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους πέταξαν πέτρες στις αστυνομικές δυνάμεις.

Οι αστυνομικοί απάντησαν με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ένταση Πορεία αλλοδαπός Θανατος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark