Τρία διαφορετικά περιστατικά με παράνομους μετανάστες σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας, ενώ μια γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από τη θαλάσσια περιοχή της Κω.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στα νοτιοανατολικά της Κω μετά από ανατροπή λέμβου που μετέφερε 16 αλλοδαπούς, μια γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή ενώ τα υπόλοιπα 15 άτομα διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν από πλωτό του λιμενικού στο λιμάνι του νησιού.

Επίσης ξύλινο σκάφος στο οποίο επέβαιναν 78 άτομα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 23 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από ναυαγοσωστικό σκάφος και πρόκειται να μεταφερθούν στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά. Εξάλλου ιστιοφόρο σκάφος με 70 αλλοδαπούς εντοπίστηκε στα ανατολικά του Μεσσηνιακού Κόλπου. Οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από παραπλέον πλοίο σημαίας Παναμά με τη συμμετοχή πλωτού του Λιμενικού Σώματος και θα μεταφερθούν στο λιμάνι της Καλαμάτας. Όλες οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με στοιχεία του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, τον Αύγουστο του 2024 συνελήφθησαν 2.840 αλλοδαποί για παράτυπη είσοδο στη χώρα μας εκ των οποίων οι 19 εντοπίστηκαν στην ελληνική επικράτεια και είχαν προορισμό κάποια χώρα της ΕΕ.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων συνελήφθησαν επίσης 88 διακινητές, ενώ κατασχέθηκαν 49 σκάφη και 3 οχήματα.

Πηγή: skai.gr

