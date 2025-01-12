Την σύλληψη των αστυνομικών που έκαναν τον έλεγχο λίγο πριν το θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά, όπου έχασε τη ζωή του ένας 22χρονος, διέταξε ο εισαγγελέας, όπως αποκάλυψε σήμερα στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κ. Δημογλίδου.

«Ο εισαγγελέας διέταξε την σύλληψη των αστυνομικών για να ελεγχθεί εάν προκύπτουν ευθύνες, εάν και κατά πόσον έχουν διαπράξει ποινικά ή πειθαρχικά αδικήματα» είπε η κα Δημογλίδου.

Όπως εξήγησε, η εξέλιξη αυτή προέκυψε κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετά την ανακοίνωση που είχε εκδώσει η αστυνομία για το περιστατικό.

Παράλληλα από τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης έχει διαταχθεί Διοικητική Εξέταση για τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς.

Το δυστύχημα έγινε στα Χανιά στις 3.15 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Σύμφωνα με την αστυνομία λίγες ώρες πριν το δυστύχημα, η άμεση δράση έλαβε κλήση σχετικά με τον 45χρονο για επικίνδυνη οδήγηση και προκλητική συμπεριφορά εναντίον άλλου οδηγού. Εντοπίστηκε και βρέθηκε θετικός σε αλκοτέστ. Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος του, ακινητοποιήθηκε το όχημα και τα κλειδιά παραδόθηκαν σε συνεπιβάτη. Ωστόσο λίγες ώρες αργότερα, ο 45χρονος – ο οποίος κρατείται - ανέκτησε τα κλειδιά του και ενεπλάκη στο δυστύχημα, με θύμα τον 22χρονο, που οδηγούσε ένα λευκό Suzuki.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα της Κρήτης, ο 45χρονος είναι γνωστός επιχειρηματίας των Χανίων και οδηγούσε Πόρσε.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, χαρακτηριστικό της σφοδρότητας της σύγκρουσης, το γεγονός ότι τα δύο οχήματα βρέθηκαν σε απόσταση 150 μέτρων μεταξύ τους

Δείτε τη στιγμή της σύγκρουσης:

Υπότροπος ο 45χρονος επιχειρηματίας με την Πόρσε

Σύμφωνα με το Cretalive, ο 45χρονος οδηγός του πολυτελούς αυτοκινήτου, εκτός του ότι πριν το τροχαίο ήταν σε κατάσταση μέθης και μάλιστα ήταν και υπότροπος, αφού πρόσφατα του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για τροχονομική παράβαση και οδηγούσε δίχως αυτό!

Την ίδια ώρα, πολλές είναι οι καταγγελίες που γίνονται στο «100» για την οδηγική συμπεριφορά του επιχειρηματία, από τις οποίες προκύπτει ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν μια «κινούμενη βόμβα».

Θρήνος στην Σούδα για τον Παναγιώτη

Ο νεαρός άνδρας είχε υπάρξει ποδοσφαιριστής στα τμήματα Υποδομών της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου Σούδας, ενώ ο πατέρας του είναι προπονητής της ομάδας Κ-14 του Άρη Σούδας. Συγγενείς και φίλοι αδυνατούν να πιστέψουν το τραγικό τέλος του, ενώ δεκάδες είναι τα συλλυπητήρια που αναρτώνται στα social media.

Πηγή: skai.gr

