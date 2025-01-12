Κύκλωμα προστασίας: Πώς αποκαλύφθηκε η δράση του – Οι «ταρίφες» 

Ποινική δίωξη για σωρεία κακουργηματικών και πλημμεληματικών κατηγοριών άσκησε χθες σε βάρος των 19 συλληφθέντων για τη συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση, που πουλούσε προστασία σε οίκους ανοχής και λέσχες, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και κατά 2 Πυροσβεστών.

Σε μια παράλληλη δραστηριότητα, οι κατηγορούμενοι είχαν ιδρύσει "μαϊμού"-εταιρείες, μέσω των οποίων έκαναν εικονικές συναλλαγές χωρίς να αποδίδουν ΦΠΑ.

Οι ταρίφες

Από 800 έως 2.500 ευρώ, δυο φορές το μήνα, κυμαινόταν η ταρίφα για τους οίκους ανοχής και από 1.000 έως 3.000 ευρώ για τις χαρτοπαικτικές λέσχες, όπου πωλούσαν προστασία οι 19 συλληφθέντες-μέλη κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και 4 αστυνομικοί (η 37χρονη αξιωματικός και 3 Ειδικοί Φρουροί της ΕΛΑΣ).

Οι αστυνομικοί παρείχαν πληροφορίες στο κύκλωμα για επικείμενους ελέγχους της Αστυνομίας και υπηρεσίες φύλαξης και μεταφοράς χρημάτων

Ειδικά η 37χρονη αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, είχε βραβευτή ως "Αστυνομικός της Χρονιάς" το 2019 για τη σύλληψη ενός διαβόητου κακοποιού και φέρεται να είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος.

Από τις οικονομικές απάτες, σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, το Δημόσιο είχε υποστεί ζημιά που ξεπερνά τα 60 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως ανακοινώθηκε από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ όλοι οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, ενώ παράλληλα διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.



Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, οχήματα και γραφεία οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν, μεταξύ άλλων, όπλα, χρυσές λίρες και 410 χιλιάδες ευρώ σε μετρητά.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται πάνω από 80 άτομα.

Από το 2016 ξεκινάει η δράση της οργάνωσης

Όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος, χρειάστηκαν ολόκληρα χρόνια για την ολοκλήρωση των ερευνών των Αρχών, οι οποίες διαπίστωσαν ότι η εγκληματική δραστηριότητα του κυκλώματος ξεκινάει από το 2016.

Ειδικότερα, μετά από παρακολουθήσεις της ΕΥΠ αποκαλύφθηκε ένα μεγάλο κύκλωμα που συμμετέχουν εν ενεργεία και απόστρατοι αξιωματικοί σε οίκους ανοχής και παράνομα καζίνο, με τον μηνιαίο τζίρο να φτάνει μάλιστα το 1.000.000 ευρώ.

Μετά τις δολοφονίες δυο πρωταγωνιστικών μελών το 2018 και το 2019, τα ηνία σε αυτήν την οργάνωση φαίνεται πως τα ανέλαβαν πρόσωπα από τους συλληφθέντες.

Από την εμπεριστατωμένη έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, προέκυψε ότι η δράση της εγκληματικής οργάνωσης ήταν διαρκής και τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2024, ενώ διακριβώθηκε το «πρόγραμμα κάλυψης» που χρησιμοποιούνταν από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το «ξέπλυμα μαύρου χρήματος».

Προηγήθηκε καταγγελία σύμφωνα με την οποία μέλος της οργάνωσης που λειτουργεί ως εισπράκτορας, προέβαινε στη συλλογή χρηματικών ποσών από παράνομες λέσχες και στη συνέχεια τα παρέδιδε σε γραφεία εταιρείας σε περιοχή της Αθήνας, ώστε αυτά να μοιραστούν σε επίορκους αστυνομικούς που παρέχουν «κάλυψη» σε παράνομες λέσχες στο κέντρο των Αθηνών.

Η δομή και η δράση της οργάνωσης

Οι «εγκέφαλοι» είχαν στρατολογήσει βοηθητικά μέλη ως «μπροστινούς» σε ένα δίκτυο εταιρειών και με αυτόν τον τρόπο εξασφάλιζαν ότι τα παράνομα συμβεβλημένα καταστήματα θα λειτουργούν ανενόχλητα, έτσι ώστε να συλλέγουν την παράνομη προσυμφωνημένη «κάλυψη», η οποία θα διοχετεύεται στους επίορκους αστυνομικούς.

Μάλιστα, προκειμένου να προσδώσουν νομιμοφάνεια στην εγκληματική τους δραστηριότητα, χρησιμοποιούσαν μία έδρα επιχείρησης ενός εκ των μελών της οργάνωσης ως «Στρατηγείο», χώρος στον οποίο λάμβαναν ισχυρά μέτρα αυτοπροστασίας (στατική φύλαξη, ασύρματη ενδοεπικοινωνία, κτλ).

Στο «Στρατηγείο», είχε καθοριστεί συγκεκριμένη περιοδικότητα «επισκέψεων», οι οποίες πραγματοποιούνταν κατά κύριο λόγο, κάθε 1η και 15η ημέρα κάθε μήνα.

Τα μέλη της οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους με τους κυριότερους να προκύπτουν ως εξής:

-58χρονος, ο οποίος ως αρχηγικό μέλος, αποτελούσε τον ιθύνοντα νου της εγκληματικής οργάνωσης, είχε εξασφαλίσει τους απαραίτητους χώρους για την εγκατάσταση του «Στρατηγείου», τα υπέρογκα μέτρα ασφαλείας σχετικά με αυτόν, καθώς επίσης και έναν στόλο ενοικιαζόμενων οχημάτων για τα μέλη της οργάνωσης, ενώ παράλληλα είχε καταφέρει και σχηματοποιήσει ένα ισχυρό δίκτυο πληροφόρησης και ενημέρωσης,

-55χρονος, στενός φίλος του αρχηγικού μέλους, ο οποίος λειτουργούσε ως Υπαρχηγός και ήταν επιφορτισμένος με τη λειτουργία του προγράμματος κάλυψης αποτελώντας το διαχειριστή του «μαύρου» ταμείου. Παράλληλα είχε άμεση επαφή με τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης όχι μόνο για την είσπραξη των χρηματικών ποσών αλλά και διάδοση της στρατηγικής ανάλογα με συμφέροντα της οργάνωσης,

-37χρονος, 3ος σε ιεραρχία, ήταν επιφορτισμένος με την απρόσκοπτη λειτουργία του «δικτύου» των εταιριών που διέπρατταν την απάτη σε βάρος του Δημοσίου, με καθημερινή παρουσία στο «Στρατηγείο» ,

-31χρονος, 54χρονος, 57χρονη, αποτελούσαν τα ζωτικά μέλη της οργάνωσης, επιφορτισμένοι με το ρόλο των λογιστών, γνωρίζοντας τη λειτουργία της οργάνωσης και ολοκληρώνοντας οποιαδήποτε λογιστική διαδικασία,

-συλληφθείσα Αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., η οποία αποτελούσε βασικό μέλος της οργάνωσης, καθώς λόγω της θέσης της στην Υπηρεσία που υπηρετούσε λειτουργούσε ως «σύνδεσμος» με το αρχηγικό μέλος της Εγκληματικής Οργάνωσης,

-συλληφθείς Ειδικός Φρουρός, ως βασικό μέλος της οργάνωσης, ήταν επιφορτισμένος να διεκπεραιώνει καθημερινά πλήθος αναλήψεων χρηματικών ποσών από ATMs, για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης και να τα επιστρέφει στο «Στρατηγείο», ενώ ήταν άτομο απολύτου εμπιστοσύνης,

-35χρονος και -2- συλληφθέντες Ειδικοί Φρουροί, αποτελούσαν βασικά μέλη της οργάνωσης με συμμετοχή στην προσωπική ασφάλεια των αρχηγικών μελών αλλά και του «Στρατηγείου» και

-63χρονος, βασικό μέλος της οργάνωσης με ρόλο του κεντρικού «εισπράκτορα» , ήταν επιφορτισμένος για την τελική, ασφαλή μεταφορά των «μαύρων» χρημάτων στο «Στρατηγείο» αλλά και την αυτοπρόσωπη παράδοση στον Υπαρχηγό.

