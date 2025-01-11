Στοιχεία σχετικά με το θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα που έγινε στα Χανιά στις 3.15 σήμερα τα ξημερώματα στη λεωφόρο Καραμανλή /Σούδας γνωστοποιεί η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης.

Συγκεκριμένα, o 45χρονος οδηγός που χτύπησε και σκότωσε τον 22χρονο, είχε βρεθεί θετικός σε αλοκοτέστ της Τροχαίας Χανίων.

Μάλιστα, ο 45χρονος είχε καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, με αποτέλεσμα να του αφαιρεθούν τα κλειδιά και να δοθούν σε άλλον οδηγό που κατέφθασε στο σημείο να τον παραλάβει. Ωστόσο, πήρε ξανά τα κλειδιά του οχήματος μετά από αυτό και ενεπλάκη στο θανατηφόρο δυστύχημα με θύμα τον 22χρονο που οδηγούσε ένα λευκό Suzuki.

Επίσης, λίγες ώρες νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 23:20 το βράδυ της Παρασκευής, το 100 έλαβε κλήση σχετικά με το ίδιο όχημα και τον ίδιο οδηγό για επικίνδυνη οδήγηση και προκλητική συμπεριφορά εναντίον άλλου οδηγού, στην πλατεία Δικαστηρίων.

Όπως αναφέρει ο ίδιος ο παθών που κάλεσε το 100, ο 45χρονος έκανε αντικανονικές προσπεράσεις, ενώ έπειτα κατέβηκε από το όχημα, χτυπώντας με τις γροθιές του άλλο αυτοκίνητο, περιστατικό που έχει καταγγελθεί στην αστυνομία.

Σημειώνεται ότι ο 45χρονος συνελήφθη ενώ για το συμβάν διενεργείται προανάκριση.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης:

«Βραδινές ώρες της Παρασκευής, 10 Ιανουαρίου 2025, οδηγός κατελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Χανίων, να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ, πράξη για την οποία σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος του και ακινητοποιήθηκε το όχημα, ενώ του βεβαιώθηκε και το ανάλογο διοικητικό πρόστιμο.

Ακολούθησε έλεγχος αλκοόλ με αρνητικό αποτέλεσμα σε έτερο επιβάτη του οχήματος και του παραδόθηκαν τα κλειδιά με έκθεση απόδοσης.

Ο παραβάτης μετά από ώρες κατάφερε και ανέκτησε τα κλειδιά του οχήματος και ενεπλάκη αργότερα στο θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα.Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε, δεν διέθετε άδεια ικανότητας οδήγησης καθώς του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για τροχονομική παράβαση (οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ) από το Τ.Τ. ΒΟΑΚ".

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας Χανίων και σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ σύμφωνα με την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης,"η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, κατόπιν επικοινωνίας με τον Εισαγγελέα της, διαβίβασε στην Εισαγγελία Χανίων, ενημερωτικό της ΓΕΠΑΔ Κρήτης, του οποίου έγινε αποδέκτης, για την περαιτέρω διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών των αστυνομικών».

Τέλος, από τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης έχει διαταχθεί Διοικητική Εξέταση για τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς.

