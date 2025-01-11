Ένας νεαρός έχασε τη ζωή του στα Χανιά, σε σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στη Λεωφόρο Καραμανλή (Σούδας), τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Πρόκειται για 22χρονο ο οποίος με το αυτοκίνητο του, στις 3.15 τα ξημερώματα συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα, εγκλωβίστηκε λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης και χρειάστηκε να επιχειρήσουν έξι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο με δύο οχήματα της πυροσβεστικής, ώστε να απεγκλωβιστεί.

Ο 22χρονος απεγκλωβίστηκε χωρίς να έχει τις αισθήσεις του. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στη συνέχεια τον μετέφερε το Νοσοκομείο Χανίων. Εν τω μεταξύ, ο 45χρονος οδηγός του οχήματος που συγκρούστηκε με εκείνο του 22χρονου έχει συλληφθεί και κρατείται. Μάλιστα, σχηματίζεται δικογραφία που θα παραδοθεί στον Εισαγγελέα για να προχωρήσει στις περαιτέρω ενέργειες που εκείνος θα κρίνει.

Τα αίτια του τροχαίου εξετάζει η Τροχαία Χανίων.

Πηγή: skai.gr

