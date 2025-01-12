Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοί γιορτάζουν σήμερα 12 Ιανουαρίου

Δείτε σε ποιούς θα ευχηθείτε σήμερα «χρόνια πολλά» για την ονομαστική τους εορτή - Ανατολή ήλιου στις 07:40, Δύση ήλιου στις 17:26

Εορτολόγιο: Ποιοί γιορτάζουν 12 Ιανουαρίου

Σήμερα, Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2025, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Αγίας Τατιανής και Αγίου Μέρτιου. 

Γιορτάζουν οι: Τατιανή, Τατιάνα, Τάτια, Τίτη, Τάνια, 

Μέρτιος, Μέρτος, Μέρτης, Μύρτος, Μερτία, Μέρτα, Μέρτη, Μερτούλα, Μυρτιά, Μυρτούλα. 

Ανατολή ήλιου 07:40 - Δύση ήλιου: 17:26

Σελήνη 13.2 ημερών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιορτή Γιορτή σήμερα Εορτολόγιο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark