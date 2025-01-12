Εορτολόγιο: Ποιοί γιορτάζουν 12 Ιανουαρίου

Σήμερα, Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2025, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Αγίας Τατιανής και Αγίου Μέρτιου.

Γιορτάζουν οι: Τατιανή, Τατιάνα, Τάτια, Τίτη, Τάνια,

Μέρτιος, Μέρτος, Μέρτης, Μύρτος, Μερτία, Μέρτα, Μέρτη, Μερτούλα, Μυρτιά, Μυρτούλα.

Ανατολή ήλιου 07:40 - Δύση ήλιου: 17:26

Σελήνη 13.2 ημερών

Πηγή: skai.gr

