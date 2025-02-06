Θανατηφόρο τροχαίο στην Καισαριανή

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 01:45 τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Καισαριανή.

Ειδικότερα, στη συμβολή της Λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως με την οδό Ανακρέωντος, ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 37χρονη γυναίκα, βγήκε στη Λεωφόρο την ώρα που κινούνταν προς τα πάνω μια μοτοσικλέτα. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο οδηγός του δικύκλου, ο οποίος δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί.

Η γυναίκα οδηγός του ΙΧ τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται φρουρούμενη, ενώ πριν υποβλήθηκε σε αλκοτέστ.

Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος. Ερευνάται αν κάποιο από τα οχήματα παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και εάν ο οδηγός της μοτοσικλέτας είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα.

