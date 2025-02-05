Δεν έχει τέλος η αγωνία των κατοίκων της Σαντορίνης, της Αμοργού και των λοιπών νησιών στις Κυκλάδες που για ακόμα μια ημέρα ζουν στον ρυθμό του Εγκέλαδου. Ο πιο ισχυρός σεισμός σήμερα, Τετάρτη σημειώθηκε στις 21:09 νοτιοδυτικά της Αμοργού και είχε μέγεθος 5,2 Ρίχτερ, ενώ σεισμική δόνηση 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού λίγο πριν τις 8 το απόγευμα.

Οι σεισμολόγοι συνεχίζουν να παρακολουθούν εκτενώς το σπάνιο αυτό για την Ελλάδα φαινόμενο, αναζητώντας απαντήσεις για το αν επίκειται κάποιος μεγαλύτερος σεισμός ή πόσο θα διαρκέσει η συνεχής σεισμική αυτή δραστηριότητα. Σύμφωνα με την μελέτη του Πανεπιστημίου Αθηνών, πάνω από 6.400 σεισμοί έχουν σημειωθεί στη ζώνη Σαντορίνης - Αμοργού από τις 26 Ιανουαρίου μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου. Από τους σεισμούς αυτούς οι 800 είχαν μέγεθος άνω των 2,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται πως η έως τώρα σεισμική δραστηριότητα στη ζώνη Σαντορίνης-Αμοργού πιθανώς φέρει τα χαρακτηριστικά ενός σεισμικού σμήνους, καθώς δεν διακρίνεται κάποιος σεισμός με μέγεθος σαφώς μεγαλύτερο από όλους τους υπόλοιπους, ο οποίος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως κύριος σεισμός.

Την ίδια ώρα, το νησί της Σαντορίνης έχει ερημώσει καθώς ελάχιστοι είναι πια εκείνοι που επέλεξαν να παραμείνουν στα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους μαζί με τους λιγοστούς τουρίστες.

Συνολάκης: Δεν ξέρουμε ακόμα σε ποια κατεύθυνση θα πάει

Ο καθηγητής φυσικών καταστροφών, Κώστας Συνολάκης μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ και στη Σία Κοσιώνη επισήμανε πως πρόκειται για «ένα φαινόμενο που εξελίσσεται και δεν ξέρουμε ακόμα σε ποια κατεύθυνση θα πάει».

«Θα έχουμε μια μικρή έκρηξη του ηφαίστειου; θα έχουμε ένα μεγαλύτερο σεισμό; θα σταματήσει από μόνο του; πόσο θα διαρκέσει το φαινόμενο;».

Ο ίδιος πάντως απέκλεισε μια μεγάλη έκρηξη του ηφαιστείου της Νέας Καμένης.

Σχετικά με το αν επίκειται ένας μεγαλύτερος σεισμός, ο κ. Συνολάκης ανέφερε ότι «άμα αρχίσει και απλώνεται ο σεισμός, ίσως το ρήγμα που θα μπορεί να δημιουργηθεί να είναι πολύ μεγαλύτερο» διευκρινίζοντας ότι θα πάρει καιρό ώστε να καταλάβουν οι επιστήμονες «πόσο μεγάλος θα είναι πραγματικά αυτός ο σεισμός».

Την ίδια ώρα, επιστήμονες του ΑΠΘ που παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Σαντορίνη και αξιοποιώντας την υπηρεσία SNAPPING (Surface motioN mAPPING) συγκέντρωσαν πολύτιμες πληροφορίες, οι οποίες και έδειξαν μετακινήσεις της επιφάνειας στο βόρειο τμήμα της καλδέρας του ηφαιστείου.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, ο Mιχάλης Φουμέλης, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ και μέλος του ΙΜΠΗΣ εξήγησε πως «εδώ και κάποιον καιρό εντοπίσαμε κάποια σημάδια μεταβολής του ηφαιστείου σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση ηρεμίας. Περιμέναμε και τα υπόλοιπα δίκτυα του ΙΜΠΗΣ να επιβεβαιώσουν ότι υπάρχει κάτι και με τη σειρά μας επικοινωνήσαμε με τις αρμόδιες αρχές, ενημερώσαμε και ξεκίνησαν όλα αυτά που βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη».

Πάντως, συγκρατημένη αισιοδοξία για τη συνεχιζόμενη σεισμική δραστηριότητα που σημειώνεται μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού, εκφράστηκε κατά την ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

«Βλέπετε ότι η περιοχή του ρήγματος έχει σπάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν ακόμη κάποια κενά ανάμεσα στα επίκεντρα, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στη γένεση ενός μεγαλύτερου σεισμού, μπορεί όμως και να σπάσει σε παρόμοιου μεγέθους σεισμούς» ανέφερε ο Καθηγητής Γεωφυσικής και Σεισμολογίας, Κώστας Παπαζάχος.

«Όλα τα επίκεντρα των σεισμών εντοπίζονται στην περιοχή βορειοανατολικά του Κολούμπου, δηλαδή στην περιοχή του ρήγματος της Ανύδρου και δεν εντοπίζονται στην περιοχή του ρήγματος της Αμοργού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συστήσω στους κατοίκους της Σαντορίνης ψυχραιμία και όλοι οι επιστήμονες είμαστε δίπλα τους» επισήμανε η καθηγήτρια γεωλογίας του ΕΚΠΑ, Εύη Νομικού.

Οι 5 περιοχές με υψηλό κίνδυνο κατολισθήσεων

Σε κεντρικά σημεία του νησιού έχουν τοποθετηθεί κορδέλες όπου απαγορεύεται η διέλευση σε κατοίκους και επισκέπτες.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και πρόεδρος της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης Σεισμικής Διακινδύνευσης, καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, ανέφερε ότι «ο κατολισθητικός κίνδυνος σε όλο το μήκος σχεδόν των πρανών της καλδέρας της Σαντορίνης είναι υψηλός, αλλά και η διακινδύνευση είναι υψηλή δεδομένου ότι σε αυτά τα σημεία συγκεντρώνεται πλήθος κόσμου τουλάχιστον για οκτώ μήνες κάθε χρόνο».

Ο κ. Λέκκας εξήγησε ότι έχει γίνει χαρτογράφηση του κατολισθητικού κινδύνου και της κατολισθητικής διακινδύνευσης και επιλέχθηκαν πέντε περιοχές που συγκεντρώνουν υψηλή διακινδύνευση: ο παλαιός λιμένας Φηρών, το λιμάνι Αθηνιού, η περιοχή Αμμούδι στην Οία, η περιοχή της Αρμένης στην Οία και η Θηρασιά, στον οικισμό Κόρφου.

Κλειστά σχολεία μέχρι την Παρασκευή

Την αναστολή λειτουργίας των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου και την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου αποφάσισαν οι τοπικές Αρχές λόγω της συνεχιζόμενης σεισμικής δραστηριότητας στη Σαντορίνη.

Τα σχολεία θα είναι κλειστά επίσης στον δήμο Θήρας έως και την Παρασκευή. Κλειστά θα παραμείνουν και τα σχολεία στην Αμοργό, την Τήνο, τη Σύρο, τη Μύκονο, την Άνδρο, την Πάρο, την Πάτμο και τη Λέρο.

Το κέντρο της Σαντορίνης έχει ερημώσει

Καθώς οι περισσότεροι κάτοικοι του νησιού έχουν φύγει από τη Σαντορίνη το νησί έχει πλέον ερημώσει. Σε μια προσπάθεια αποτροπής ληστρικών επιθέσεων σε σπίτια, καταστήματα οι κάτοικοι του νησιού έχουν δημιουργήσει ομάδες περιφρούρησης όπως κατέγραψε η εκπομπή Όπου υπάρχει Ελλάδα.

Ήδη στη Σαντορίνη έχει μεταβεί ο αστυνομικός διευθυντής Κυκλάδων μαζί με 20 αστυνομικούς, ενώ από την Αθήνα, έχουν σταλθεί και 10 άνδρες της ομάδας Ο.Π.Κ.Ε, με τρία οχήματα, για να συνδράμουν του 25 αστυνομικούς που υπηρετούν μόνιμα στο νησί. Η ανησυχία των κατοίκων όμως είναι τέτοια, που τους αναγκάζει να κάνουν περιπολίες ακόμη και μέρα μεσημέρι.

Οι αστυνομικοί περιπολούν απ' άκρη σ' άκρη τις γειτονιές σε μια προσπάθεια αποτροπής πλιάτσικων, αλλά και άμεσης σύλληψης ατόμων, που θα επιχειρήσουν να διαρρήξουν σπίτια, ξενοδοχεία και καταστήματα.

