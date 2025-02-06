Ο επικεφαλής της Αποστολής του ΟΗΕ στο Νότιο Σουδάν "UNMISS", Nίκολας Χέισομ ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας που συνεδρίασε για τις τελευταίες εξελίξεις στη χώρα. Ο κ. Χέισομ κάλεσε την κυβέρνηση του Νοτίου Σουδάν να εκπληρώσει επειγόντως όσα εκκρεμούν, ώστε να μπορέσουν να διεξαχθούν εκλογές τον Δεκέμβριο του επόμενου έτους και τόνισε ότι η περιφερειακή και η διεθνής κοινότητα πρέπει να υιοθετήσουν μια ενιαία προσέγγιση, ξεκαθαρίζοντας την ανάγκη αποφυγής μιας ακόμη παράτασης της μεταβατικής περιόδου.

Καθώς το Νότιο Σουδάν συνεχίζει να αντιμετωπίζει ανθρωπιστικά και οικονομικά ζητήματα, καθώς και ζητήματα ασφαλείας, ο κ. Χέισομ επανέλαβε ότι η Αποστολή στέκεται στο πλευρό των κατοίκων του Νοτίου Σουδάν στην πορεία τους από τη σύγκρουση προς τη σταθεροποίηση και τον εκδημοκρατισμό.

Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα εξέφρασε την ανησυχία της για την 24μηνη παράταση της μεταβατικής περιόδου του Νοτίου Σουδάν, προειδοποιώντας ότι δεν πρέπει να αποτελέσει «άλλη μια χαμένη ευκαιρία» και τόνισε την ανάγκη για ξεκάθαρο και δομημένο οδικό χάρτη προς τις εκλογές του Δεκεμβρίου 2026, με διαφάνεια και ουσιαστική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των πολιτικών φορέων, των γυναικών και των νέων.

«Το Νότιο Σουδάν βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι, αντιμετωπίζοντας πολιτική αστάθεια, επιδεινούμενη ανθρωπιστική κρίση και μια εύθραυστη ειρηνευτική διαδικασία. Παραμένουμε επιφυλακτικοί για την απόφαση της κυβέρνησης να παρατείνει τη μεταβατική περίοδο για άλλους 24 μήνες. Η παράταση αυτή δεν πρέπει να αποτελέσει άλλη μια χαμένη ευκαιρία» ανέφερε.

O Eλληνας Μόνιμος Αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ, πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης υπογράμμισε την ασταθή κατάσταση στο Νότιο Σουδάν, εστιάζοντας στην πολιτική αστάθεια, την ανθρωπιστική κρίση και την ανάγκη για μια αξιόπιστη ειρηνευτική διαδικασία.

Ο κ. Σέκερης ζήτησε ανεμπόδιστη ανθρωπιστική πρόσβαση, προστασία των εργαζομένων σε ανθρωπιστικές αποστολές, λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής και έμφυλης βίας και στήριξη των εκτοπισμένων πληθυσμών, ιδιαίτερα των γυναικών και των παιδιών.

«Η εισροή προσφύγων από το Σουδάν, η κυκλοφορία παράνομων όπλων και η στρατολόγηση μαχητών αποτελούν πρόσθετες απειλές για τη σταθερότητα του Νότιου Σουδάν. Η Ελλάδα ζητεί απρόσκοπτη ανθρωπιστική πρόσβαση, ενισχυμένη προστασία για τους εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής βίας και της βίας λόγω φύλου που σχετίζονται με τις συγκρούσεις, αλλά και με το πόσο ευάλωτοι είναι οι εκτοπισμένοι πληθυσμοί, ιδίως οι γυναίκες και τα παιδιά» ανέφερε.

Περαιτέρω καθυστερήσεις και έλλειψη ουσιαστικής προόδου «θα οδηγήσουν σε περισσότερη δυσπιστία και αστάθεια» ανέφερε ο κ.Σέκερης.

«Η Ελλάδα» ανέφερε ο κ. Σέκερης, «υποστηρίζει σθεναρά την ειρηνευτική αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στο Νότιο Σουδάν "UNMISS" επισημαίνοντας τη σημασία της στην προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας, στην προστασία των αμάχων, στη διευκόλυνση των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων και στην ενίσχυση των θεσμών, των εκλογικών προετοιμασιών και των ειρηνευτικών διαλόγων. Επίσης, αναγνωρίζει τον ρόλο της αποστολής στον "αφοπλισμό, την επανένταξη και τις δράσεις για την ισότητα των φύλων».

«Η ηγεσία του Νοτίου Σουδάν φέρει την κύρια ευθύνη για την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας», ανέφερε ο κ. Σέκερης και ζήτησε μεταρρυθμίσεις στον τομέα ασφαλείας, πολιτική συμμετοχικότητα και προετοιμασία για ελεύθερες και δίκαιες εκλογές.

Παράλληλα, η Ελλάδα υπογράμμισε την ανάγκη για «περιφερειακή και διεθνή συνεργασία», μέσω της Αφρικανικής Ένωσης, τoυ εμπορικού συνασπισμού IGAD και των διαμεσολαβητικών πρωτοβουλιών της Κένυας.

Η Ελλάδα επαναβεβαίωσε τη στήριξη της στην κυριαρχία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα του Νοτίου Σουδάν και δεσμεύεται να συνεχίσει να υποστηρίζει την ειρήνη, την ασφάλεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη στη χώρα.

«Η Ελλάδα επαναβεβαιώνει την ακλόνητη δέσμευση της στην κυριαρχία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα του Νοτίου Σουδάν. Είμαστε αλληλέγγυοι με το λαό του και υποσχόμαστε τη συνεχή υποστήριξή μας στις προσδοκίες του για ειρήνη, ασφάλεια και βιώσιμη ανάπτυξη» ανέφερε.

Η Σλοβενία που ασκεί πιέσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας για την βελτίωση της κατάστασης στο Σουδάν στο εξέφρασε την υποστήριξή της προς την UNMISS και ζήτησε πλήρη εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας με ένα ισχυρό διετές σχέδιο εργασίας, άμεση δράση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, λογοδοσία για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, άμεση και διαρκή κατάπαυση του πυρός στο Σουδάν για την προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας.

«Εξακολουθούμε να ανησυχούμε για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της Συμφωνίας για το Καθεστώς των Δυνάμεων (SOFA), που εμποδίζουν την ικανότητα της UNMISS να εκπληρώσει την εντολή της. Η Σλοβενία καλεί εκ νέου την κυβέρνηση να σεβαστεί και να εφαρμόσει πλήρως τις διατάξεις της SOFA, επιτρέποντας στην UNMISS να λειτουργεί χωρίς περιορισμούς» ανέφερε η Αναπ. Μόνιμη Αντιπρόσωπος της χώρας Αντίνα Μπλοκάρ Ντρόμπιτς.

Δείτε τη δήλωση της Ελλάδας στην 9855η σύνοδο του ΣΑΗΕ για το Νότιο Σουδάν:

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.