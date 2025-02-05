Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό στο Νέο Ψυχικό – Βίντεο

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι της στο Νέο Ψυχικό, με έναν νεκρό και 4 τραυματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, νεκρός είναι ένας 41χρονος, ενώ τρεις γυναίκες είναι σοβαρά τραυματισμένες, μεταξύ αυτών και η 88χρονη που προκάλεσε το τροχαίο.

Το δυστύχημα συνέβη στην πλατεία της Αγίας Σοφίας όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όχημα που οδηγούσε ηλικιωμένη μπήκε ανάποδα σε δρόμο.

Τότε συγκρούστηκε με ένα άλλο ΙΧ καθώς και 2 μηχανάκια, με αποτέλεσμα το ένα εκ των ΙΧ να τουμπάρει.

