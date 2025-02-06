Δεν έχει τέλος η αγωνία των κατοίκων της Σαντορίνης, της Αμοργού και των λοιπών νησιών στις Κυκλάδες που για ακόμα μια ημέρα ζουν στον ρυθμό του Εγκέλαδου. Ο πιο ισχυρός σεισμός μέχρι σήμερα, σημειώθηκε στις 21:09 το βράδυ της Τετάρτης νοτιοδυτικά της Αμοργού και είχε μέγεθος 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ σεισμική δόνηση 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού λίγο πριν τις 8 το απόγευμα.

Βίντεο από τη στιγμή του σεισμού των 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ:

Σύμφωνα με την μελέτη του Πανεπιστημίου Αθηνών, πάνω από 6.400 σεισμοί έχουν σημειωθεί στη ζώνη Σαντορίνης - Αμοργού από τις 26 Ιανουαρίου μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου. Από τους σεισμούς αυτούς οι 800 είχαν μέγεθος άνω των 2,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται πως η έως τώρα σεισμική δραστηριότητα στη ζώνη Σαντορίνης-Αμοργού πιθανώς φέρει τα χαρακτηριστικά ενός σεισμικού σμήνους, καθώς δε διακρίνεται κάποιος σεισμός με μέγεθος σαφώς μεγαλύτερο από όλους τους υπόλοιπους, ο οποίος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως κύριος σεισμός.

Την ίδια ώρα, το νησί της Σαντορίνης και της Αμοργού έχουν ερημώσει καθώς ελάχιστοι είναι πια εκείνοι που επέλεξαν να παραμείνουν στα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους μαζί με τους λιγοστούς τουρίστες.

Ο εγκέλαδος συνεχίζει να «χτυπά» την περιοχή με τη σεισμική ακολουθία να παραμένει έντονη και σταθερή.

Δεκάδες ασθενείς σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν και το βράδυ της Τετάρτης, με τις μεγαλύτερες να καταγράφεται μετά τις 04:00 τα ξημερώματα και με διαφορά μερικών μόνο λεπτών μεταξύ τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, στις 04:02, μια ακόμη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και εστιακό βάθος 15,5χλμ., αναστάτωσε τους εναπομείναντες κατοίκους.

Στις 04:24, σημειώθηκε η μεγαλύτερη σεισμική δόνηση σήμερα, έντασης 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με εστιακό βάθος 10 χλμ. και μόλις 3 λεπτά αργότερα, στις 04:27, σεισμική δόνηση έντασης 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με εστιακό βάθος επίσης 10 χλμ.

Λίγα λεπτά αργότερα και με διαφορά ενός λεπτού, καταγράφτηκαν δύο ακόμη σεισμικές δονήσεις άνω των 4 βαθμών: στις 04:44, σεισμική δόνηση έντασης 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με εστιακό βάθος 10 χλμ. και στις 04:45, σεισμική δόνηση έντασης 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με εστιακό βάθος 11,1 χλμ.

Σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας, καταγράφηκαν αρκετές «ασθενείς» σεισμικές δονήσεις (4,4, 4,2, 4,3, 4,2, 4,4 4,3 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ) το χρονικό διάστημα μέχρι τις 05:36 (αντίστοιχα, με αντίστροφη χρονολογική σειρά, στις 05:36, στις 05:33, στις 05:28, στις 05:23, στις 05:23, στις 05:19 και στις 05:00) στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Αμοργού και Σαντορίνης.

Εξάλλου, οι σεισμογράφοι κατέγραψαν «ασθενή» σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο δυτικά-νοτιοδυτικά της Ανάφης.

Νωρίτερα, τρεις «ασθενείς» σεισμικές δονήσεις, δυο μεγέθους 4,1 και μια 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, καταγράφτηκαν στη 01:16, στις 00:59 και στις 00:57.

Οι σεισμολόγοι συνεχίζουν να παρακολουθούν εκτενώς το σπάνιο αυτό για την Ελλάδα φαινόμενο, αναζητώντας απαντήσεις για το αν επίκειται κάποιος μεγαλύτερος σεισμός ή πόσο θα διαρκέσει η συνεχής σεισμική αυτή δραστηριότητα.

