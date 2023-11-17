Συναγερμός σήμανε σήμερα 17 Νοεμβρίου στην Λιμενική Αρχή Ραφήνας, για αποβίβαση αλλοδαπών από μηχανοκίνητο θαλαμηγό σκάφος, σε παραλία στο Πόρτο Ραφτη.

Άμεσα στην περιοχή μετέβησαν στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής, όπου εντόπισαν 24 αλλοδαπούς.

Στη συνέχεια, μετά από συντονισμένες ενέργειες του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ενεργοποιήθηκαν έξι περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛΑ.ΚΤ. (Π.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και ένα ελικόπτερο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με αποτέλεσμα τον εντοπισμό και την ακινητοποίηση του θαλαμηγού σκάφους, με δυο επιβαίνοντες στην Κέα.

Δείτε το βίντεο από την καταδίωξη

Πηγή: skai.gr

