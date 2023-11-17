Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θαλαμηγός αποβίβασε 24 μετανάστες στο Πόρτο Ράφτη - Συνελήφθησαν στην Κέα δύο διακινητές (Βίντεο)

Συναγερμός σήμανε το πρωί στην Λιμενική Αρχή Ραφήνας - Άμεσα μετέβησαν στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής, όπου εντόπισαν 12 αλλοδαπούς

Λιμενικό Πόρτο Ράφτη

Συναγερμός σήμανε σήμερα 17 Νοεμβρίου στην Λιμενική Αρχή Ραφήνας, για αποβίβαση αλλοδαπών από μηχανοκίνητο θαλαμηγό σκάφος, σε παραλία στο Πόρτο Ραφτη.

Άμεσα στην περιοχή μετέβησαν στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής, όπου εντόπισαν 24 αλλοδαπούς.

Στη συνέχεια, μετά από συντονισμένες ενέργειες του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ενεργοποιήθηκαν έξι περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛΑ.ΚΤ. (Π.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και ένα ελικόπτερο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με αποτέλεσμα τον εντοπισμό και την ακινητοποίηση του θαλαμηγού σκάφους, με δυο επιβαίνοντες στην Κέα.

Δείτε το βίντεο από την καταδίωξη

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μετανάστες Λιμενικό Κέα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark