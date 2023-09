Τεράστιο το κύμα αλληλεγγύης και εθελοντισμού στα Κέντρα Υποδοχής απεγκλωβισμένων σε Τρίκαλα και Καρδίτσα Ελλάδα 13:16, 10.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Την ερχόμενη Τρίτη θα βρίσκεται στην πόλη των Σοφάδων της Π.Ε. Καρδίτσας, κλιμάκιο της ΔΑΕΦΚ προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψίες