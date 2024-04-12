Δεν είχε ... το Θεό του ένας 42χρονος από τη Μεσσαρά που είχε κάνει συνήθεια, σύμφωνα με όσα ερευνά η Αστυνομία, να απευθύνεται σε ιερείς αποσπώντας τον ... οβολό τους για τα δήθεν προβλήματα υγείας, οικογενειακά και ό,τι άλλο μπορούσε να επινοήσει για να προκαλέσει τη συμπάθεια και την συμπόνοια.

Το «κουβάρι» της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν ιερέας από γειτονικό νομό κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι κατά το τελευταίο τρίμηνο, ο 42χρονος είχε καταφέρει να αποσπάσει ποσό που υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ, παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα ως αληθινά.

Το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού, στο πλαίσιο διερεύνησης της καταγγελίας, μετέβη στο σπίτι του 42χρονου όπου και πραγματοποίησε έλεγχο, βρίσκοντας μια ξιφολόγχη που έστειλε (για αρχή), τον 42χρονο στο κρατητήριο.

Παράλληλα κατασχέθηκε το κινητό του τηλέφωνο αλλά και ένα μπλοκ αποδείξεων, τις οποίες ο άνδρας εικάζεται ότι «έκοβε» ως αποδεικτικό για τα χρήματα που λάμβανε.

Στο κινητό του τηλέφωνο όμως εντοπίστηκαν πολλές δεκάδες τηλέφωνα ιερέων, εντός κι εκτός Κρήτης - ακόμη κι ως το Άγιο Όρος και τη Μονή Πετράκη είχε φτάσει ο 42χρονος.

Ωστόσο φαίνεται ότι η φαντασία του άνδρα «κάλπαζε» κι έτσι προκειμένου το αίτημά του για χρήματα να γίνει πιστευτό, δε δίστασε - όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ από την περιοχή όπου διαμένει ο 42χρονος - να εκτυπώσει ... κηδειόσημο για την γυναίκα του, το οποίο απέστειλε σε ιερέα εκτός Κρήτης, προκειμένου να ζητήσει χρήματα για την κηδεία.

Μόνο που η γυναίκα του 42χρονου ... ζει και βασιλεύει. Στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση, στο "μικροσκόπιο" μπαίνει και αυτή η πράξη που φέρεται να έκανε ο 42χρονος.

