Τέμπη: Παράταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω εκτέλεσης εργασιών

Παρατείνονται μέχρι την Παρασκευής 17 Νοεμβρίου 2023 στις 6:00π.μ οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή των Τεμπών, με ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις, λόγω εκτέλεσης εργασιών από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Σε συνέχεια του από 15-11-2023 Δελτίου Τύπου μας, από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι παρατείνονται οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού (Π.Ε.Ο.) Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς, στην περιοχή της Κοιλάδας των Τεμπών, από τη χ/θ 5+800 (είσοδος Κοιλάδας Τεμπών, νότιο στόμιο Σήραγγας Τ2 - Ι/Κ Αμπελακίων) έως τη χ/θ 11+800 (Ισόπεδος Κόμβος Ομολίου, εντός ΚΕΠ), με ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις, λόγω εκτέλεσης εργασιών από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., μέχρι την 06:00 ώρα της Παρασκευής 17 Νοεμβρίου 2023.
Η αποκλειόμενη κυκλοφορία θα εξυπηρετείται μέσω του τμήματος του Αυτοκινητοδρόμου από τον Α/Κ Ευαγγελισμού (χ/θ 377+176) έως τον Η-Α/Κ Ραψάνης (χ/θ 391+108), στο οποίο περιλαμβάνονται οι Σήραγγες Τεμπών Τ1 και Τ2.
- Το μεγάλο μυστικό της Πάρνηθας: Η απαγορευμένη Area 51 της Ελλάδας στην περίφημη βίλα του Παπαδόπουλου (βίντεο)
- Στήνεται στον Βόλο το πρώτο Instagramable Christmas Park (!) με δράκους και δεινόσαυρους - Δείτε φωτογραφίες
- Τρεις ελληνικές περιφέρειες στις πλέον θανατηφόρες σε τροχαία δυστυχήματα στην ΕΕ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.