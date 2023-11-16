Λογαριασμός
Τέμπη: Παράταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω εκτέλεσης εργασιών

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις παρατείνονται μέχρι την 06:00 ώρα της Παρασκευής 17 Νοεμβρίου 2023

Κυκλοφοριακες ρυθμίσεις Τέμπη

Παρατείνονται μέχρι την Παρασκευής 17 Νοεμβρίου 2023 στις 6:00π.μ οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή των Τεμπών, με ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις, λόγω εκτέλεσης εργασιών από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Σε συνέχεια του από 15-11-2023 Δελτίου Τύπου μας, από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι παρατείνονται οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού (Π.Ε.Ο.) Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς, στην περιοχή της Κοιλάδας των Τεμπών, από τη χ/θ 5+800 (είσοδος Κοιλάδας Τεμπών, νότιο στόμιο Σήραγγας Τ2 - Ι/Κ Αμπελακίων) έως τη χ/θ 11+800 (Ισόπεδος Κόμβος Ομολίου, εντός ΚΕΠ), με ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις, λόγω εκτέλεσης εργασιών από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., μέχρι την 06:00 ώρα της Παρασκευής 17 Νοεμβρίου 2023.  

Η αποκλειόμενη κυκλοφορία θα εξυπηρετείται μέσω του τμήματος του Αυτοκινητοδρόμου από τον Α/Κ Ευαγγελισμού (χ/θ 377+176) έως τον Η-Α/Κ Ραψάνης (χ/θ 391+108), στο οποίο περιλαμβάνονται οι Σήραγγες Τεμπών Τ1 και Τ2.

