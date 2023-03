Τέμπη: Αύριο αναμένεται η ολοκλήρωση των ερευνών - 57 και επισήμως οι νεκροί - Ενημερώθηκαν οι συγγενείς μετά τις πρώτες ταυτοποιήσεις Ελλάδα 19:23, 02.03.2023 linkedin

56 άτομα έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι - Παραμένουν για νοσηλεία 48 επιβάτες - Έχουν πραγματοποιηθεί 24 ταυτοποιήσεις σορών - Πώς θα ενημερώθουν οι συγγενείς και πότε θα λάβουν τις σορούς