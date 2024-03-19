Παγκόσμια Ημέρας Μετεωρολογίας με ανοικτές, για κοινό, εγκαταστάσες της ΕΜΥ

«Στην πρώτη γραμμή της δράσης για το κλίμα» είναι το θέμα που επέλεξε ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, με την ευκαιρία του φετινού εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Μετεωρολογίας στις 23 Μαρτίου.

Η επιλογή του θέματος «Στην πρώτη γραμμή της δράσης για το κλίμα» θέλει να τονίσει το έργο αλλά και την ευθύνη που έχουν αναλάβει οι εθνικές μετεωρολογικές και υδρολογικές υπηρεσίες, στο πλαίσιο αυτής της δράσης.

Όπως αναφέρει -μεταξύ άλλων- η νέα γενική γραμματέας του οργανισμού Celeste Saulo, στο μήνυμά της, στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού, «μπροστά στις πρωτοφανείς περιβαλλοντικές προκλήσεις, δεν μπορεί να μείνουμε απλοί παρατηρητές των εξελίξεων, αλλά καλούμαστε να κάνουμε καθοριστικές αλλαγές. Ο ρόλος μας ως επιστήμονες και υπερασπιστές αυτού του πλανήτη, δεν ήταν ποτέ πιο κρίσιμος. Οι ζωές των μελλοντικών γενεών είναι στα χέρια μας. Οι προσπάθειές μας σήμερα θα εξασφαλίσουν έναν ασφαλέστερο και υγιέστερο κόσμο -- ένα κόσμο όπου τα παιδιά μας θα ευημερούν σε αρμονία με τη φύση».

Ο παγκόσμιος μετεωρολογικός οργανισμός με τα μέλη του σε όλον τον κόσμο, παρακολουθούν την κατάσταση του κλίματος και των υδάτινων πόρων, παρέχουν επιστημονικές πληροφορίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, κλιματικές υπηρεσίες για την υποστήριξη της κλιματικής προσαρμογής, ενώ ταυτόχρονα είναι αρωγός στην προσπάθεια του Ο.Η.Ε για την επίτευξη των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ο παγκόσμιος μετεωρολογικός οργανισμός θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή της δράσης για το κλίμα, με συνεργασίες και καινοτομίες, αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό τη συλλογική τεχνογνωσία, για να ξεπεραστούν οι προκλήσεις και να επιτευχθεί το κοινό μας όραμα για έναν ασφαλέστερο και πιο βιώσιμο κόσμο, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΓΕΑ.

Η φετινή πανηγυρική εορταστική εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας θα πραγματοποιηθεί στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων Αθηνών, σε συνεργασία με την Ελληνική Μετεωρολογική Εταιρεία και το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών, την Παρασκευή 22 Μαρτίου. Παράλληλα, στην ίδια εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά και ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού, που φέτος έχει σαν θέμα «Νερό για την Ειρήνη». Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής, ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας καθώς και εκπρόσωποι συνεργαζόμενων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.

Ανήμερα του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Μετεωρολογίας, το Σάββατο 23 Μαρτίου -από τις 10:00 μέχρι και τις 15:00- οι εγκαταστάσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Ελευθερίου Βενιζέλου 14, Ελληνικό), θα είναι ανοικτές για το κοινό και τα ΜΜΕ για ξενάγηση με παράλληλη ενημέρωση από το προσωπικό της υπηρεσίας, σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην επιστήμη της Μετεωρολογίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

