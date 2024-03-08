Τελετή απονομής πτυχίων σε απόφοιτους του Σχολείου Ελεγκτών Αεροσκαφών

Η τελετή απονομής πτυχίων στους απόφοιτους σπουδαστές της 1ης εκπαιδευτικής σειράς του Σχολείου Ελεγκτών Αεροσκαφών, για το έτος 2024, πραγματοποιήθηκε στο κέντρο Εκπαίδευσης Προσωπικού Αεράμυνας, στην αεροπορική βάση Δεκέλειας.

Συνολικά αποφοίτησαν 10 Ανθυποσμηναγοί, εκ των οποίων 8 Έλληνες και 2 Κύπριοι.

Τα πτυχία στους αποφοιτήσαντες επέδωσε ο διοικητής του ΚΕΠΑ σμήναρχος Κωνσταντίνος Καρνομουράκης.

Πηγή: skai.gr

