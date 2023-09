ΔΕΘ: Πορεία φοιτητών και αντιεξουσιαστών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης Ελλάδα 19:39, 16.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Μέλη του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου και της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, καθώς και φοιτητές συγκεντρώθηκαν νωρίτερα στην πλατεία της Αρχαίας Αγοράς, απ’ όπου ξεκίνησαν πορεία