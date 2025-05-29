Οι 5 Τούρκοι στο Αυτόφωρο: Καταδικάστηκαν τρεις, αθωώθηκαν δύο για μικροποσότητες ναρκωτικών

Ποινή φυλάκισης 5 μηνών, με 3ετή αναστολή, επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε τρεις από τους πέντε Τούρκους υπηκόους, που συνελήφθησαν για μικροποσότητες ναρκωτικών (κάνναβη και κοκαΐνη), στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγει η ΕΛ.ΑΣ. μετά τους πυροβολισμούς εναντίον στελεχών της ΕΥΠ στη Θέρμη, περιστατικό στο οποίο φαίνεται να πρωταγωνίστησαν μέλη συμμορίας Τούρκων κακοποιών.

Οι τρεις που καταδικάστηκαν κρίθηκαν ένοχοι για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για προσωπική χρήση, ενώ οι υπόλοιποι δύο αθωώθηκαν. Στις απολογίες τους ανέφεραν ότι είναι αιτούντες άσυλο στη χώρα μας με τη σχετική διαδικασία να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όσον αφορά τις μικροποσότητες ναρκωτικών που εντοπίστηκαν - κατά περίπτωση σε σωματικούς ελέγχους και σε διαμέρισμα όπου φιλοξενούνται (συνολικά 2,3 γραμμάρια κοκαΐνης και 2 γραμμάρια κάνναβης) κάποιοι αποδέχθηκαν ότι είναι περιστασιακοί χρήστες και κάποιοι αρνήθηκαν την κατηγορία.

Οι τρεις που καταδικάστηκαν θα παραμείνουν υπό κράτηση, διοικητικά.

Πάντως, από την αστυνομική έρευνα του Οργανωμένου Εγκλήματος δεν προέκυψε εμπλοκή τους στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς.

Υπενθυμίζεται ότι ένας ακόμη συμπατριώτης τους (53 ετών) συνελήφθη στην Κομοτηνή για φυσίγγια (παράβαση του νόμου περί όπλων) και οδηγείται στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών. Ο τελευταίος φέρεται να είναι συγκάτοικος του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου (τζιπ) στο οποίο επέβαιναν οι δράστες των πυροβολισμών.

Πηγή: skai.gr

