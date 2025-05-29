Χανιά: Διάσωση Ιταλίδας τουρίστριας που τραυματίστηκε στο φαράγγι Τοπολίων

Με την επέμβαση διασωστών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων μεταφέρθηκε από το φαράγγι Τοπολίων, στον Δήμο Κισσάμου, γυναίκα η οποία είχε τραυματιστεί.
Η γυναίκα βρισκόταν σε περιπατητική διαδρομή με τον σύζυγό της, σύμφωνα με ενημέρωση από το Συντονιστικό της Π.Υ. όταν έπεσε και χτύπησε. Άμεσα ενημερώθηκαν οι Αρχές, στήθηκε επιχείρηση από την Πυροσβεστική, η οποία έδρασε με τρία οχήματα και έξι πυροσβέστες/διασώστες. Αφού εντοπίστηκε η γυναίκα, μεταφέρθηκε στο σημείο από όπου την παρέλαβε πλήρωμα του ΕΚΑΒ.
Η γυναίκα, Ιταλίδα τουρίστρια 62 ετών, έχει τραυματιστεί στο δεξί πόδι, είναι καλά στην υγεία της και βρίσκεται στο νοσοκομείο για να της παρασχεθεί κάθε υγειονομική βοήθεια.
