Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό των ενόπλων που πυροβόλησαν εναντίον στελέχους της ΕΥΠ το απόγευμα της Τρίτης στη Θέρμη στο πλαίσιο έρευνας για το τουρκικό οργανωμένο έγκλημα.

Μέχρι στιγμής οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος έχουν προχωρήσει σε 5 συλλήψεις όλοι τουρκικής υπηκοότητας για κατοχή ναρκωτικών και σε έναν ομοεθνή τους στην Κομοτηνή, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν φυσίγγια. Ο συγκεκριμένος άνδρας, είναι συγκάτοικος ενός εκ των δραστών που αναζητούνται.

Βίντεο από το αυτοκίνητο των Τούρκων μαφιόζων

Όλα συνέβησαν όταν τρεις Τούρκοι που επέβαιναν σε ασημί τζιπ και οι οποίοι βρίσκονταν υπό παρακολούθηση το αντελήφθησαν και σταμάτησαν το όχημα στο οποίο επέβαιναν δήθεν για βενζίνη σε πρατήριο με έναν εξ αυτών να ανοίγει πυρ εναντίον του αυτοκινήτου της ΕΥΠ, ευτυχώς χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για μέλη της εγκληματικής οργάνωσης «Daltons», που εμπλέκονται σε πλήθος ανθρωποκτονιών και διακίνηση ναρκωτικών.

Το πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή Ταγαράδες και έχει σημάνει συναγερμό στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και την Ελληνική Αστυνομία

Τι γνωρίζουμε για τους συλληφθέντες

Τόσο ο άνδρας που συνελήφθη στην Κομοτηνή όσο και ο συγκάτοικός του, ο ιδιοκτήτης του τζιπ ο οποίος και αναζητείται έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές με θέματα που έχουν να κάνουν με την παράνομη διακίνηση μεταναστών. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο κατάγονται από περιοχές γύρω από την Κωνσταντινούπολη αλλά τους τελευταίους μήνες έχουν βρει καταφύγιο σε συνοικίες μουσουλμάνων, μελών της μειονότητας της Θράκης. Τα συγκεκριμένα άτομα είχαν βρεθεί στο στόχαστρο της αστυνομίας διότι θεωρούνται ύποπτα για τη διακίνηση μεταναστών.

Χαρακτηριστικό είναι ότι πριν από λίγες εβδομάδες η ασφάλεια τοποθέτησε ένα κοριό στο όχημα του συγκεκριμένου ατόμου, ωστόσο είχε την τεχνογνωσία να τον απομακρύνει.Ο συγκάτοικός του έχει επίσης απασχολήσει τις Αρχές.

Όσον αφορά τους άλλους πέντε Τούρκους υπηκόους που συνελήφθησαν, είχαν βρεθεί στο στόχαστρο τόσο για την καταγωγή τους αλλά και επειδή πληροφορίες τους ήθελαν να συμμετέχουν σε κάποια από τα δίκτυα μετακίνησης παράνομων μεταναστών.

Πώς σημειώθηκε το περιστατικό

Κάμερα κλειστού κυκλώματος έχει καταγράψει το ασημί τζιπ των τριών Τούρκων μαφιόζων, ενώ πίσω του κινείται το αυτοκίνητο και μια μοτοσυκλέτα στελεχών της ΕΥΠ που το παρακολουθεί διακριτικά. Συνολικά, στην επιχείρηση παρακολούθησης συμμετείχαν τέσσερις πράκτορες της υπηρεσίας, με δύο αυτοκίνητα και δύο μηχανές οι οποίοι εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης για να μη γίνονται αντιληπτοί.

Μόλις οι τρεις ένοπλοι αντιλήφθηκαν ότι τους παρακολουθούν έκαναν στάση σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Θέρμη. Η μία μηχανή της ΕΥΠ που ακολουθούσε συνέχισε για να μη δώσει στόχο ενώ το όχημα στο οποίο επέβαινε το στέλεχος της ΕΥΠ σταμάτησε 400 μέτρα πριν το βενζινάδικο. Τότε το άτομο που βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού στο τζιπ άρχισε να κινείται προς το αυτοκίνητο της ΕΥΠ και μάλιστα έκανε μια κίνηση που μαρτυρούσε ότι ετοιμαζόταν να βγάλει όπλο. Αμέσως, το στέλεχος της ΕΥΠ έβαλε μπροστά και σκυμμένος έφυγε ενώ την ίδια στιγμή δέχτηκε τις σφαίρες. Στη συνέχεια οι τρεις ύποπτοι επιβιβάστηκαν στο τζιπ έκαναν αναστροφή και έφυγαν προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Σημειώνεται ότι την τελευταία διετία η ΕΥΠ παρακολουθεί ομάδες του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος μετά από μια σειρά από ανθρωποκτονίες που έχουν σημειωθεί μεταξύ τους στην Ελλάδα.

Η συμμορία Daltons

Οι τρεις Τούρκοι που άνοιξαν πυρ ανήκουν στη συμμορία “Daltons“ την οποία και έχει συστήσει ένα Τούρκος ονόματι Μπορίς Μπογιούν ο οποίος και περιγράφεται ως ο αρχηγός της μαφίας. Η ομάδα του εμπλέκεται σε υποθέσεις ναρκωτικών, όπλων και μεταναστών. Τον Μάιο του 2024 συνελήφθη για δεύτερη φορά στην Ιταλία όπου και είχε καταφύγει. Δημοσιεύματα θέλουν μάλιστα, ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να είχε ζητήσει από την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι την έκδοσή του.

Το κουβάρι άρχισε πάντως να ξετυλίγεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μετά από το μακελειό που σημειώθηκε στη Λούτσα τον Σεπτέμβριο του 2023 όπου έξι μέλη της συμμορίας Daltons έπεσαν νεκρά.

