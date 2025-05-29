Σημαντική ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, επιχείρησε να περάσει στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, μητέρα του κρατουμένου, η οποία πιάστηκε στα πράσα… και συνελήφθη.

Η γυναίκα, όπως μεταδίδει το tempo24, επιχείρησε να εισέλθει στο χώρο της φυλακής έχοντας στην κατοχή της ποσότητες ναρκωτικών και κατά τον καθιερωμένο – προβλεπόμενο έλεγχο που πραγματοποιείται στους επισκέπτες, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι εντόπισαν περίπου 30 γραμμάρια κοκαΐνης και 10 γραμμάρια ηρωίνης.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία και κινήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Πηγή: skai.gr

