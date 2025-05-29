Την μετατροπή της κατηγορίας από ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε θανατηφόρα έκθεση και την παραπομπή τεσσάρων προσώπων σε δίκη ενώπιον Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, προτείνει για την υπόθεση του δυστυχήματος στο λούνα - παρκ της Χαλκιδικής, όπου έχασε τη ζωή του τον περασμένο Αύγουστο ένας 19χρονος, η αντιεισαγγελέας Πρωτοδικών προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Πολυγύρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην πρότασή της, η εισαγγελική λειτουργός «δείχνει» εδώλιο για τον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ, την σύζυγό του (ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης), τον χειριστή του μοιραίου παιχνιδιού με την ονομασία «crazy dance» και τον μηχανολόγο μηχανικό που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας τού μηχανήματος.

Εν αντιθέσει όμως με την ασκηθείσα ποινική δίωξη που ήταν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία (οι τρεις πρώτοι), και απλή συνέργεια σε αυτή (ο τέταρτος), η αντιεισαγγελέας ζητεί να δικαστούν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα για τις παρακάτω πράξεις:

Θανατηφόρα έκθεση, κατά συναυτουργία (σε βαθμό κακουργήματος), και έκθεση, κατά συναυτουργία (σε βαθμό πλημμελήματος) ο ιδιοκτήτης, η σύζυγος και ο χειριστής,

για συνέργεια στις δύο παραπάνω πράξεις και ψευδή βεβαίωση, κατ' εξακολούθηση, ο μηχανολόγος μηχανικός.

Επιπλέον, για τον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ εισηγείται να αντικατασταθεί η προσωρινή του κράτηση με περιοριστικούς όρους και ειδικότερα με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση δύο φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα και καταβολή εγγυοδοσίας ύψους 10.000 ευρώ. Για τους τρεις υπόλοιπους κατηγορούμενους προτείνει να διατηρηθούν οι περιοριστικοί όροι με τους οποίους είχαν αφεθεί ελεύθεροι μετά τις απολογίες που έδωσαν στις ανακριτικές αρχές.

Στην εισαγγελική πρόταση αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι το περιστρεφόμενο μηχάνημα διασκέδασης - crazy dance ήταν ιδιοκατασκευή με συρραφή και συναρμολόγηση επιμέρους εξαρτημάτων και τμημάτων δίχως να διαθέτει τεχνικό φάκελο και στοιχεία κατασκευαστή, αλλά και γενικότερα δίχως εχέγγυο ή πρότυπο ασφαλείας κατασκευαστή. Απαριθμεί, εξάλλου, συνολικά δέκα αστοχίες - δομικές, μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές - όπως προέκυψαν από την έρευνα κατά το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης.

Τεκμηριώνοντας την εισήγησή της ως προς την μετατροπή της βασικής κατηγορίας, η εισαγγελέας, κατά πληροφορίες, αποδέχεται, μεταξύ άλλων, τον ισχυρισμό που προβλήθηκε από τον ιδιοκτήτη και τον χειριστή ότι επιβιβάζονταν κατ' επανάληψη στο μηχάνημα προκειμένου να συνοδεύσουν ανήλικους επιβάτες- ακόμη και του συγγενικού τους περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, όπως υπογραμμίζεται στην εισαγγελική πρόταση, δεν μπορεί να γίνει δεκτό, με βάση την κοινή πείρα και λογική, ότι αποδέχονταν (οι ιδιοκτήτες) και τον θάνατο των μελών της άμεσης και ευρύτερης οικογένειας τους ή των εργαζόμενων στην επιχείρηση.

Τον τελευταίο λόγο για την παραπομπή των παραπάνω σε δίκη και για ποια αδικήματα έχουν οι δικαστές του αρμόδιου Συμβουλίου με βούλευμα που θα εκδοθεί το προσεχές διάστημα.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, με δεύτερη δικογραφία που αφορά το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος (και κατά περίπτωση της απλής συνέργειας και ηθικής αυτουργίας στην πράξη αυτή), η δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά, δύο αντιδήμαρχοι (αρμόδιοι για τις αδειοδοτήσεις), δύο δημοτικοί υπάλληλοι (ανάμεσά τους ο προϊστάμενος αδειοδοτήσεων του δήμου), δύο μηχανικοί και ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ. Η συγκεκριμένη δίκη προσδιορίστηκε να γίνει τον Οκτώβριο ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης (λόγω ειδικής δωσιδικίας στο πρόσωπο της δημάρχου και μίας αντιδημάρχου).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

