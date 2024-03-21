Ταχιάος: Το καλοκαίρι οι ανάδοχοι στα εργοτάξια της Θεσσαλίας

«Μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε υπογράψει τις πρώτες συμβάσεις, ώστε να προχωρήσουμε στην εγκατάσταση των αναδόχων στα εργοτάξια», ανέφερε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Υποδομές, Νίκος Ταχιάος, από την Καρδίτσα.

Σε συνέχεια των συναντήσεων εργασίας που έλαβαν χώρα την προηγούμενη εβδομάδα στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας, ο κ. Ταχιάος επισκέφθηκε, χθες, διαδοχικά τους Δήμους Καρδίτσας, Λίμνης Πλαστήρα και Αργιθέας, όπου συναντήθηκε με τους δημάρχους, Βασίλειο Τσιάκο, Παναγιώτη Νάνο και Ανδρέα Στεργίου και τα αρμόδια στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να συζητήσουν τις αναγκαίες επεμβάσεις που θα γίνουν στην περιοχή.

Ο υφυπουργός Υποδομών, μαζί με το κλιμάκιο συμβούλων και μηχανικών που τον συνόδευε, παρουσίασαν στους δημάρχους τα έργα, τα οποία θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα αποκατάστασης της Θεσσαλίας και τους κάλεσε σε συνεργασία για την οριστικοποίηση του περιεχόμενου των παρεμβάσεων.

Διαβεβαίωσε ότι η Θεσσαλία βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης, καθώς είναι ένας τόπος που πρέπει να γίνει ένα πρότυπο ανάπτυξης για ολόκληρη την Ελλάδα. «Στόχος μας είναι η αποκατάσταση της κανονικότητας των κατοίκων της περιοχής», τόνισε.

Κατά τις επισκέψεις του, ο υφυπουργός Υποδομών, για ακόμη μια φορά, κάλεσε όλους τους υπεύθυνους να συνδράμουν το έργο της κυβέρνησης για την προτεραιοποίηση των έργων, ώστε η εγκατάσταση των εργοταξίων να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν και σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες.

Πηγή: skai.gr

