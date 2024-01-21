Τα ζώδια σήμερα, Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2024

Κριός

Υπάρχει μια βαριά ατμόσφαιρα που σας κατακλύζει και δεν πρέπει να αφεθείτε και να βουλιάξετε στην αρνητική ενέργεια. Καλλιεργείστε τις κοινωνικές σας επαφές και θα ξεχαστείτε. Σημαντικές εξελίξεις σε μια φιλική σας σχέση θα σας απασχολήσουν και θα σας αιφνιδιάσουν. Φερθείτε διπλωματικά και προσπαθήστε να καταλάβετε τις απόψεις του συνομιλητή σας πριν αντιδράσετε.

Ταύρος

Η κοινωνική σας ζωή βρίσκεται στα φόρτε της! Θα απολαύσετε μια όμορφη βραδιά με φιλική παρέα και θα χαλαρώσετε λίγο από τις καθημερινές σκοτούρες. Έχετε τη διάθεση να αποτινάξετε τον χειμώνα από πάνω σας και προσβλέπετε στην άνοιξη που βρίσκεται πια κοντά. Κάντε σχέδια για το καλοκαίρι και ανεβείτε ψυχολογικά.

Δίδυμος

Δεν θα πρέπει να είστε απόλυτοι και μονοκόμματοι με προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε στον εργασιακό ή οικογενειακό περιβάλλον. Ακούστε προσεκτικά, κατανοήστε, συμβουλευτείτε και δράστε. Σας απασχολεί επίσης η υγεία σας και σας αγχώνει. Πρόκειται άραγε για πραγματικά ή φανταστικά προβλήματα, που έχουν την βάση τους στην κάπως πεσμένη σας ψυχολογία;

Καρκίνος

Ένα έντονο αίσθημα ζήλιας σας κατακλύζει και δεν σας αφήνει να ησυχάσετε. Ίσως να είναι αποκύημα της φαντασίας σας αυτό που διαισθάνεστε ότι συμβαίνει και άδικα ταλαιπωρείστε. Πρέπει να ξεφύγετε από τις ατέρμονες σκέψεις που δεν σας αφήνουν να βρείτε ησυχία. Δοκιμάστε κάτι καινούργιο που θα μπορούσε να αποσπάσει την προσοχή σας και να σας βοηθήσει να βρείτε τις ισορροπίες σας.

Λέων

Αποφύγετε το στρες και σκεφτείτε θετικά. Φαίνεται να σας απασχολούν έγνοιες για την υγεία σας, πιθανότατα όμως να πρόκειται για αποκυήματα της φαντασίας σας. Εκμυστηρευτείτε τις ανησυχίες σας στον σύντροφό σας ή σε κάποιο καλό σας φίλο και θα αισθανθείτε ότι ένα τεράστιο βάρος φεύγει από τους ώμους σας…

Παρθένος

Η χαρισματική σας προσωπικότητα και η έντονη ακτινοβολία σας θα σας φέρει στον επίκεντρο που ενδιαφέροντος σήμερα. Μην αφήνετε όμως την κολακεία να σας αποσπάσει την προσοχή και να σας βγάλει από τον δρόμο σας. Ίσως αν μην το αισθάνεστε ακόμη, αλλά λόγω της έντονης και μεγάλης προσπάθειας που καταβάλλατε στον επαγγελματικό τομέα, το μέλλον σας προδιαγράφεται ασφαλές και ευοίωνο. Συνεχίστε με τον ίδιο ρυθμό.

Ζυγός

Ίσως να αισθανθείτε κάπως άβολα στον εργασιακό σας χώρο, κάτι που θα οφείλεται στον τρόπο που θα σας αντιμετωπίσουν οι συνάδελφοι ή οι συνεργάτες. Βρείτε τον τρόπο να συνυπάρξετε αρμονικά μαζί τους, γιατί δεν είναι κατάλληλη η εποχή για αλλαγές σε επαγγελματικό επίπεδο. Αφιερώστε λίγο χρόνο στα άτομα που σας περιβάλλουν, έστω και αν δεν πρόκειται για άτομα που αισθάνεστε ιδιαίτερα οικεία μαζί τους. Έχουν ανάγκη από τον καλό σας λόγο ή την συμβουλή σας για να ξεπεράσουν κάποιες δυσκολίες.

Σκορπιός

Ηρεμία και αρμονία χαρακτηρίζει την μέρα σας! Η καταλυτική παρέμβαση κάποιου μεγαλύτερης ηλικίας ατόμου θα σας λύσει τα χέρια και θα σας διδάξει πολύτιμα μαθήματα. Τα οικονομικά σας πηγαίνουν πολύ καλά και υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να ενισχυθούν και άλλο. Προσοχή όμως μην πάρουν τα μυαλά σας αέρα.

Τοξότης

Προσέξτε μην κάνετε λάθη στη δουλειά σας. Μην είστε αφηρημένοι, προσπαθήστε να δείξετε στον προϊστάμενο σας ότι ξέρετε να εργάζεστε σωστά όταν χρειάζεται. Η φαντασία και η διαίσθηση σας σήμερα μπορεί να είναι σχετική με την αισθηματική σας ζωή. Προς το βράδυ η ατμόσφαιρα είναι πιο ζωντανή και νιώθετε έντονα την ανάγκη για δράση και αλλαγή.

Υδροχόος

Έχετε τονωμένη αυτοπεποίθηση και αυτό θα φαίνεται στην ακτινοβολία σας! Η ευγενική σας φύση και ο χαρισματικός σας χαρακτήρας θα μπορέσει να προσφέρει λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γύρω σας… Δεν πρέπει να είστε βιαστικοί στις κρίσεις σας, ούτε και απόλυτοι. Κρατήστε χαμηλούς τόνους και δεν θα χάσετε. Σε διαφορετική περίπτωση ίσως βλάψετε κάποιες σχέσεις σας.

Ιχθείς

Οι εξελίξεις στον τομέα της καριέρας είναι πολύ καλές και είναι καιρός να ευχαριστήσετε με τον τρόπο που εσείς θα επιλέξετε σε όσους σας στάθηκαν στα δύσκολα και σας βοήθησαν έμπρακτα για να ανακάμψετε. Ένα αίσθημα μοναξιάς όμως φαίνεται να σας βαραίνει...Εάν κοιτάξετε όμως γύρω σας θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που σας αγαπούν και θέλουν να βρεθούν δίπλα σας.

