Στη σύλληψη έξι ατόμων προχώρησε το απόγευμα της Τρίτης η αντιτρομοκρατική, ως αποτέλεσμα της μεγάλης έρευνας που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ώρες.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται και δύο πυροτεχνουργοί, οι οποίοι υπηρετούσαν στον στρατό και στην αεροπορία και που φέρονται να συνεργάζονταν με τους υπόπτους. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται ο βαθμός εμπλοκής τους, είτε αν πρόσφεραν τεχνογνωσία, είτε ακόμη και αν κατασκεύασαν βόμβες που χρησιμοποιήθηκαν στις ενέργειες των τρομοκρατών.

Εκτός των έξι συλληφθέντων, άλλα τέσσερα άτομα, τα οποία κρατούνται σε φυλακές, φέρονται να εμπλέκονται στις βομβιστικές επιθέσεις τις οποίες ερευνά η αντιτρομοκρατική.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) πραγματοποιήθηκε σήμερα 27 Φεβρουαρίου 2024, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση σε Αθήνα και σε καταστήματα κράτησης στην επαρχία για τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται σε τρομοκρατικές επιθέσεις.

Για την υπόθεση κατηγορούνται -10- ημεδαποί, από τους οποίους -6- συνελήφθησαν ενώ οι -4- είναι ήδη έγκλειστοι σε καταστήματα κράτησης.

Ειδικότερα, κατηγορούνται για –κατά περίπτωση- συμμετοχή και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, αξιόποινη υποστήριξη και παροχή ουσιωδών πληροφοριών, απόπειρα ανθρωποκτονίας, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί πέντε περιπτώσεις και συγκεκριμένα:

1) αποστολή παγιδευμένου με εκρηκτική ύλη φακέλου στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, ο οποίος βρέθηκε την 12-02-2024,

2) έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σε υποκατάστημα τράπεζας στα Πετράλωνα την 25-01-2024,

3) έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού την 13-11-2023 σε κτιριακό συγκρότημα στην Κηφισιά, όπου στεγάζεται εταιρεία,

4) ρίψη χειροβομβίδας την 08-07-2023 σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας σωφρονιστικού υπαλλήλου, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας στο Χαϊδάρι και

5) ρίψη χειροβομβίδας και έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού την 24-06-2023 σε αυλή οικίας στη Λάρισα.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορους χώρους μεταξύ των οποίων 3 κελιά καταστημάτων κράτησης και 9 οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πολεμικό τυφέκιο,

-3- πιστόλια,

περίστροφο,

καραμπίνα,

εξαρτήματα όπλων,

ποσότητες εκρηκτικής ύλης,

φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

κινητά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και φορητά μέσα αποθήκευσης (usb),

μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών,

-2- αυτοκίνητα και μοτοσικλέτα και

χειρόγραφες σημειώσεις.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ οι έρευνες για τη συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες έκνομες ενέργειες συνεχίζονται.

Κρατούμενος σε φυλακή το πρόσωπο κλειδί

Τα κλιμάκια της αντιτρομοκρατικής προχώρησαν στην προσαγωγή έξι υπόπτων, ενώ άλλα τέσσερα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται σε βομβιστικές επιθέσεις, εντοπίστηκαν σε φυλακές της επαρχίας. Το ένα πρόσωπο θεωρείται από τους αστυνομικούς ως ο «άνθρωπος - κλειδί», καθώς είναι γνωστός στον αντιεξουσιαστικό χώρο, με σειρά κειμένων του, μέσω των οποίων φέρεται να συνδέεται ακόμη και με την εγχώρια τρομοκρατία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσαγωγές σχετίζονται με τη βομβιστική επίθεση σε τράπεζα στα Πετράλωνα πριν από περιπου έναν μήνα, για την οποία είχε αναλάβει την ευθύνη η πρωτοεμφανιζόμενη οργάνωση «Συμπραξη Εκδίκησης». Η αστυνομία εξετάζει τη σχέση της και με άλλες επιθέσεις, όπως η βόμβα στο υπουργείο Εργασίας, αλλά και με την αποστολή δέματος-βόμβα στο δικαστικό μεγαρο της Θεσσαλονίκης.

Οι προσαγωγές πραγματοποιήθηκαν στα Εξάρχεια, τις φυλακές Δομοκού και σε ένα ακόμα Κατάστημα Κράτησης εκτός Αττικής. Τρεις από τους εμπλεκόμενους, που ήταν κρατούμενοι, φέρεται να έδιναν εντολές για τις βομβιστικές επιθέσεις μέσα από τα κελιά τους. Πρόκειται για άτομα με βαρύ ποινικό παρελθόν.

Όπως αναφέραμε παραπάνω, ένας από αυτούς θεωρείται από την αστυνομία το πρόσωπο κλειδί λόγω της σχέσης του με τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Το όνομά του μάλιστα είχε αναφερθεί σε κείμενο προκήρυξης της οργάνωσης, με την οποία ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη στην τράπεζα στα Πετράλωνα.

Εκτός από την τράπεζα στα Πετράλωνα, η ίδια οργάνωση, είχε αναλάβει την ευθύνη για την εμπρηστική επίθεση που είχε σημειωθεί τον περασμένο Νοέμβριο στη Κηφισιά, στα γραφεία κατασκευαστικής εταιρείας που σχετίζεται με το στέγαστρο Καλατράβα.

Τον περασμένο Ιούλιο, η Σύμπραξη Εκδίκησης, είχε βάλει στο στόχαστρο το αυτοκίνητο σωφρονιστικού υπαλλήλου του Κορυδαλλού. Τα μέλη της οργάνωσης εκτόξευσαν χειροβομβίδα στο αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο σε υπαίθριο πάρκινγκ στο Χαϊδαρι, με αποτέλεσμα να υποστεί εκταταμένες υλικές ζημιές από την έκρηξη.

