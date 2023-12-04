Ο Στάθης Καλύβας νέος πρόεδρος του ΚΠΙΣΝ - Παραμένει στη θέση της η Έλλη Ανδριανοπούλου

Ο διακεκριμένος καθηγητής Στάθης Καλύβας τοποθετείται πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μονοπρόσωπη Α.Ε. (ΚΠΙΣΝ), ανακοινώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση στην οποία μέτοχος είναι το Υπουργείο, ανανέωσε τη θητεία της Διευθύνουσας Συμβούλου του Ιδρύματος Έλλης Ανδριανοπούλου.

Στο Ζάππειο (Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων), με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη, ορίστηκε νέος πρόεδρος ο αρχιτέκτων – μηχανικός, Γιώργος Παπαναστασίου.

Σύντομα βιογραφικά

Ευστάθιος Καλύβας

Ο Στάθης N. Καλύβας είναι καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, κάτοχος της έδρας Gladstone. Στην Οξφόρδη είναι επίσης εταίρος (fellow) του Κολλεγίου All Souls. Από το 2003 ως το 2018 ήταν καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Yale, κάτοχος της έδρας Arnold Wolfers. Έχει δημοσιεύσει πολλά ερευνητικά άρθρα σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά και είναι συγγραφέας βιβλίων.

Αποφοίτησε από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1986 και αφού υπηρέτησε την θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό (1986-1988), συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου του Σικάγου με υποτροφία του Ιδρύματος Fulbright, απ’ όπου έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το 1993. Είναι μέλος επιστημονικών συμβουλίων και ερευνητικών κέντρων στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το 2008 εξελέγη στην Αμερικανική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών και το 2020 στην Βρετανική Ακαδημία.

Έλλη Ανδριοπούλου

Η Έλλη Ανδριοπούλου είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) από τον Ιούνιο του 2020. Από το 2022, είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank.

Η κα Ανδριοπούλου έχει εργαστεί ως στέλεχος στον τραπεζικό τομέα, σε εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων, και στον φιλανθρωπικό τομέα. Ειδικότερα, εργάστηκε στην εταιρία συμβούλων Oliver Wyman στη Βοστώνη όπου συμβούλευε εταιρίες σε θέματα στρατηγικής, ανάπτυξης και marketing. Το 2004 εργάστηκε στη Citibank σε διάφορες διοικητικές θέσεις στις διευθύνσεις Δικτύου, Λειτουργίας και Marketing και το 2011 ανέλαβε Γενική Διευθύντρια Marketing. Το 2012, η κα Ανδριοπούλου μετακινήθηκε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) όπου αρχικά ήταν co-COO του γραφείου της Αθήνας με ευθύνη για τις δωρεές του Ιδρύματος στην Κοινωνική Πρόνοια και την Υγεία και στη συνέχεια ανέλαβε Διοικητική Διευθύντρια του ΚΠΙΣΝ.

Κατέχει MBA από το Kellogg School of Management του Northwestern University και BA στην Ψυχολογία από το Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος.

Γιώργος Παπαναστασίου

Ο Γιώργος Παπαναστασίου είναι απόφοιτος Αρχιτεκτονικής της École Nationale d' Architecture de Marseille (1979) και επί 44 έτη ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα του Αρχιτέκτονος Μηχανικού.

Επιπλέον, έχει διατελέσει τεχνικός σύμβουλος στη Βουλή των Ελλήνων. Την περίοδο 11/2014 έως 6/2021 διατέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) και από 6/2021 έως και σήμερα κατέχει τη θέση του αντιπροέδρου στο Δ.Σ. του ΕΜΣΤ. Είναι ηπειρωτικής καταγωγής.

