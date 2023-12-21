Συσσώρευση υδάτων στην παραλιακή - Δύο τροχαία τη νύχτα

Συσσώρευση υδάτων παρατηρείται στην παραλιακή προς Πειραιά στο Παλαιό Φάληρο λίγο πριν τη Μαρίνα Φλοίσβου λόγω της έντονης βροχόπτωσης που σημειώθηκε νωρίτερα.



Η τροχαία εκτρέπει τα οχήματα από τη δεξιά λωρίδα στις αριστερές.



Τα ξημερώματα σημειώθηκε τροχαίο στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Νίκαιας όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες.

Νωρίτερα το βράδυ της Τετάρτης, μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά όταν ξέφυγε από την πορεία του το όχημα που οδηγούσε στη λεωφόρο Λαυρίου στο Κορωπί στην κατεύθυνση προς Γλυκά Νερά.



Το όχημα προσέκρουσε αρχικά σε στάση του ΟΑΣΑ και στη συνέχεια σε τοίχο.



Η γυναίκα εγκλωβίστηκε στο όχημα και χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστεί.

Πηγή: skai.gr

