Ρεπορτάζ, Μάκης Συνοδινός

Σε τρία βίντεο ντοκουμέντα φαίνεται η δράση των αδίστακτων ληστών που έστηναν καρτέρι σε διανομείς φαγητού σε διάφορες περιοχές της Αθηνας και με τη χρήση βίας τους άρπαζαν τις εισπράξεις αλλά και προσωπικά τους αντικείμενα.

Όπως φαίνεται και στο βιντεοληπτικο υλικό που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές, οι δράστες χρησιμοποιώντας «επιχειρησιακή μοτοσικλέτα», προσέγγιζαν το διανομέα- στόχο κυρίως απογευματινές ή βραδινές ώρες και αφού τον ακινητοποιούσαν, τον εξανάγκαζαν να τους παραδώσει τις εισπράξεις, προσωπικά αντικείμενα (κινητά τηλέφωνα κ.λπ.) ή χρηματικά ποσά.

Επιπλέον, κατά τη διάπραξη των ληστειών μεριμνούσαν ώστε να έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους φορώντας κράνη, κουκούλες ή σκούφους, ενώ ο εξαναγκασμός των θυμάτων τους πραγματοποιούνταν είτε με την απειλή χρήσης μαχαιριού, είτε ασκώντας σε βάρος τους σωματική βία, η οποία μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν υπέρμετρη.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί οχτώ 8 περιπτώσεις ληστειών και μία 1 περίπτωση απόπειρας ληστείας, οι οποίες διαπράχθηκαν το διάστημα από 6 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου 2023, σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και του κέντρου της Αθήνας.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

* -9- μαχαίρια, ξιφίδιο, ξύλινο ρόπαλο, αεροβόλο πιστόλι και τυφέκιο, τσεκούρι,

* -8- κινητά τηλέφωνα,

* -2- μπουφάν, σορτς, καπέλο, -2- ζευγάρια παπούτσια, παντελόνι, γάντι, τσαντάκι, -2- σκούφοι, -2- κουκούλες τύπου full face,

* κράνος,

* 40 ευρώ και

* δίκυκλη μοτοσικλέτα, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Πηγή: skai.gr

