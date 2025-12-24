Τραγική ειρωνεία για την Ελληνίδα αεροσυνοδό που σκοτώθηκε στο μοιραίο Falcon που κατέπεσε το βράδυ της Τρίτης στα περίχωρα της Άγκυρας. Όπως αποκαλύπτει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Μανώλης Κωστίδης, η Μαρία Παππά, με καταγωγή από τη Ρόδο, που εργαζόταν στην εταιρεία Harmony Jets με έδρα τη Μάλτα, ήθελε να αλλάξει εταιρεία, αλλά δεν πρόλαβε.



Ήταν έμπειρη ως αεροσυνοδός και ήταν μία δουλειά που αγαπούσε. Στη συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία ενοικιάζει VIP αεροσκάφη, εργαζόταν τους τελευταίους 2 με 3 μήνες, ωστόσο όπως προκύπτει από το προφίλ της στο LinkedIn, προκύπτει πως ήθελε να φύγει.

Συγκεκριμένα, είχε δείξει ενδιαφέρον για μια αγγελία εργασίας με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μόλις τρεις εβδομάδες πριν από το δυστύχημα και ετοιμαζόταν να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της.

Σχολιάζοντας την ανάρτηση που κοινοποίησε ο εκπαιδευτής αεροπορίας Nico Lejeune, η Παππά δήλωσε ότι υπήρχε ένα τεχνικό πρόβλημα με τον σύνδεσμο της αίτησης, λέγοντας: «Γεια σας, θα ήθελα να υποβάλω αίτηση, αλλά όταν κάνω κλικ στον σύνδεσμο λαμβάνω μια προειδοποίηση ''δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη''».

Στη μοιραία πτήση έχασαν τη ζωή τους οχτώ άτομα, πέντε Λίβυοι, και τρία άτομα πλήρωμα.

